Ca sỹ Thủy Tiên trao quà từ thiện ở Nghệ An: Phát sinh khoản tiền lệch số liệu xác nhận

Do số tiền sau khi rà soát lại để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt so với giấy xác nhận tiền cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên vào tháng 11/2020, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tiếp tục “tìm kiếm” khoản phát sinh.