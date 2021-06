Tin tưởng “anh em xã hội”, nạn nhân bị lừa chuyển 2 tỷ đồng để mua biệt thự giá rẻ

Nhận được số tiền trên, Cao đã lấy để chi tiêu vào việc cá nhân. Sáng 12/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Xuân Cao (SN 1981; trú tại Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nghiêm Xuân Cao tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2020, qua mối quan hệ xã hội, Cao quen biết anh H.T (SN 1988; trú tại Mai Động, Hoàng Mai). Biết anh T. có 2 căn nhà chưa làm được sổ đỏ nên Cao đã đề nghị anh T. chuyển cho mình 200 triệu đồng để làm giúp.

Đến ngày 4/7/2020, anh T. đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Đến tháng 8/2020, Cao nói với anh T. là có thể mua giúp một căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Louis City với giá rẻ.

Tin tưởng Cao, anh T. đã chuyển cho đối tượng 2 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Nhận được số tiền trên, Cao đã lấy để chi tiêu vào việc cá nhân.

Biết mình bị lừa, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Xuân Cao về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 4/6, Công an quận Hoàng Mai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao.

Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

