Vụ tra tấn, đào hố 'chôn sống' nam thanh niên: Hiện trường ở Hà Tĩnh, nạn nhân 17 tuổi

Trao đổi với PV Infonet, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính bị hại và nhóm đối tượng liên quan vụ nam thanh niên bị trói tay, trùm đầu, 'chôn sống' dưới hố cát khiến dư luận phẫn nộ.

Nạn nhân bị trùm kín đầu, bắt xuống hố cát để “chôn sống” . (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 27/3, thông tin với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Vinh vào cuộc xác minh để làm rõ hiện trường nơi xảy ra sự việc, xác định bị hại và các đối tượng liên quan để xử lý.

Sau 3 tiếng đồng hồ thì các đơn vị đã làm rõ hiện trường xảy ra sự việc là ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; bước đầu xác định được danh tính bị hại và các đối tượng liên quan.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là N.Q.V., 17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Đại tá Hùng, ngay trong buổi trưa nay (27/3), Công an TP Vinh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng liên quan vụ việc. Công an cũng đang khẩn trương tổ chức củng cố tài liệu, chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, thu thập các công cụ, phương tiện (như cuốc, xẻng…đào bới)…

Nam thanh niên bị trói tay, bắt quỳ gối và đưa xuống hố cát.

Ban đầu các đối tượng khai nhận, do nam thanh niên trên khó bảo, chơi bời, hư hỏng, gia đình nhiều lần giáo dục không được nên có ý nhờ người ngoài để răn đe. Nam thanh niên trên cũng chơi với một người trong nhóm đối tượng, có mượn xe và nợ nần.

“Ban đầu ý tưởng của nhóm đối tượng cũng dọa dẫm cho sợ nhưng hành vi hơi thái quá, cấu thành các tội bắt giữ người trái pháp luật và làm nhục”, Đại tá Hùng thông tin thêm.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ rồi "chôn sống" 1 thanh niên, hình ảnh như thời trung cổ.

Theo nội dung clip, một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống để nhóm người quay clip nhục mạ. Nhóm người còn đào hố, sau đó trói tay, lấy bao tải trùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để chôn sống... bằng cách lấp cát lên.

Mặc cho thanh niên khóc lóc "cầu xin" tha thứ, xin "cho một cơ hội" nhưng đám thanh niên bên trên vẫn cười cợt, lấp cát lên người nạn nhân.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm thanh niên, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bảo Trâm