Tạm giữ tài xế lái ô tô truy đuổi, tông 2 người tử vong tại Bình Định

Sáng 4/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với T.X.H (SN 1993, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/8, tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, và 1 người khác bị thương.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, vào thời điểm trên, 3 thanh niên gồm V.P.H.B (SN 2007, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân); N.Q.V (SN 2005, ở xã Ân Đức) và N.Q.L (SN 2006, ở xã Ân Thạnh) đến nhà vợ của T.X.H ở xã Ân Thạnh để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Tại đây, 3 thanh niên trên xảy ra giằng co với H. sau đó bỏ chạy. Lúc này H. điều khiển xe ô tô 4 chỗ đuổi theo khoảng 80m rồi tông vào phía sau xe máy chở 3 người. Hậu quả, V.P.H.B tử vong tại chỗ; N.Q.V và N.Q.L được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, tuy nhiên N.Q.V sau đó cũng tử vong.

Đến sáng nay (4/8) lực lượng Công an tỉnh Bình Định vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Tối 3/8, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với Công an huyện Hoài Ân điều tra, làm rõ vụ ô tô tông xe máy làm 2 người chết, 1 người bị thương.