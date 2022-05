Clip cô gái đu ô tô nghi đánh ghen bị hất văng: Tài xế CX-5 khai gì?

Làm việc với Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), người lái xe Mazda CX-5 hất văng người phụ nữ xuống đường, suýt bị chèn qua khai do không thấy vợ bám cánh cửa bên phải nên mới phóng đi làm vợ bị ngã.

Chiều 4/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận video clip phản ánh về một chiếc xe Mazda CX-5 kéo lê 1 người phụ nữ bên cánh cửa một đoạn đường, Đội CSGT số 5 đã mời người lái xe là anh N.V.T (SN 1982 ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đến đội để làm việc.

Làm việc với Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), người lái xe Mazda CX-5 lạng lách hất văng người phụ nữ đang đu bám trên cửa xe xuống đường, suýt bị chính chiếc xe này chèn qua, khai 'do không thấy vợ bám cánh cửa bên phải nên mới phóng đi làm vợ bị ngã'.

Hình ảnh người phụ nữ đu bám bên cảnh cửa xe ô tô.

Khi được hỏi về việc có phải nguyên nhân là do đánh ghen như thông tin trên mạng xã hội hay không, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ: “Phòng chỉ biết là Đội CSGT số 5 mời anh T lên đội làm việc thôi. Còn việc mâu thuẫn đánh ghen hay không chúng tôi không làm việc trực tiếp nên không rõ vấn đề này”.

Lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin: "Đơn vị đã mời tài xế T đến cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh T thừa nhận vào khoảng 1h55 ngày 1/5, anh điều khiển xe ô tô Mazda 5 màu xanh đen biển kiểm soát 89A-141.36 từ đường vành đai 3 qua cầu Thanh Trì.

Tới đoạn đường chuẩn bị nhập vào quốc lộ 5 và về nút giao Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này vợ anh T bước xuống xe. Sau đó, anh T điều khiển xe di chuyển tiếp, chị vợ đã đu bám vào cửa và bị kéo lê, ngã xuống đường, đúng như clip đã phản ánh".

Hình ảnh người phụ nữ bị chiếc ô tô hất văng xuống đường.

Về thông tin nguồn gốc vụ việc là do chuyện người vợ anh T đánh ghen, vị lãnh đạo Đội CSGT số 5 chia sẻ: “Qua lời khai ban đầu thì khi anh T điều khiển xe ô tô nêu trên, đang nhìn gương bên trái thì chị vợ anh T đu bám bên phải (cánh cửa xe ô tô bên phải – PV), không may bị hất văng xuống đường".

Vị lãnh đạo Đội CSGT số 5 khẳng định: “Hành vi của lái xe T. là nguy hiểm khi điều khiển ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ với tốc độ lớn, lạng lách cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông".

Sau khi yêu cầu lái xe T. viết tường trình về vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiếp tục liên hệ làm việc với vợ anh T. để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đến thời điểm này, vợ anh T chưa đến đơn vị làm biên bản tường trình.

Cũng theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 5, với hành vi vi phạm của anh T trong lĩnh vực an toàn giao thông, sai đến đâu thì cơ quan chức năng xử lý đến đó, không bao che cho sai phạm.

Trước đó, vào chiều 1/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một vụ xô xát xảy ra tại đường vành đai 3, đoạn qua cầu Thanh Trì nhập vào quốc lộ 5, hướng về nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo nội dung clip, một người phụ nữ cố gắng kéo, mở cửa bên phụ chiếc Mazda CX-5 biển kiểm soát 89A - 141.36.

Tuy nhiên, cửa xe không những không mở mà người điều khiển xế hộp cho xe tiếp tục chạy, mặc người phụ nữ bám víu vào cánh xe.

Sau khoảng 10 giây, người phụ nữ tuột tay, ngã ra đường, còn chiếc Mazda tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Người đăng tải clip cho biết đây là một vụ "đánh ghen".

