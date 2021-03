Tạm giữ khẩn cấp nghi phạm đâm bác ruột tử vong ở Hải Phòng

Nghi phạm dùng dao đâm bác ruột tử vong ở Hải Phòng đã bị công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp vì hành vi giết người sau khi ra đầu thú tại cơ quan công an ở Quảng Ninh.

Ngày 8/3, Thượng tá Trần Đình An, Trưởng Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1991) về hành vi giết người.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 10h40’ ngày 07/3/2021 tại trước cửa số nhà 32 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, do mâu thuẫn trong việc gia đình nên Nguyễn Hoài Thương dùng dao đâm vào người bà Trần Thị Hằng (SN 1969, cùng trú tại số 35 gác 2 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Hậu quả, bà Trần Thị Hằng tử vong ngay trước cửa nhà. Sau khi gây án, Nguyễn Hoài Thương đã bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Lê Chân phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an quận Lê Chân đã vận động được Nguyễn Hoài Thương ra đầu thú.

Nghi phạm đâm chết bác ruột bị công an tạm giữ khẩn cấp.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Sông Yên