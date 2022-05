Đình chỉ Phó trưởng Công an phường ở Cao Bằng đánh phụ nữ tại quán cắt tóc

Công an tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng để xác minh hành vi đánh phụ nữ và xử lý.

Sáng 3/5, trả lời phóng viên VTC News, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng - cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP Cao Bằng vì đánh phụ nữ trong hiệu cắt tóc để xác minh, xử lý.

"Vụ việc này là có thật, quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu, xử lý đến đó, không bao che", Đại tá Vũ Hồng Quang cho hay.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cũng cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh cán bộ Công an phường Sông Bằng hành hung phụ nữ: "Nếu có hành vi nghiêm cấm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, ai cũng thế thôi, kể cả Phó trưởng công an phường", lãnh đạo Công an TP Cao Bằng khẳng định.

Phó trưởng công an phường tát mạnh vào mặt cô gái được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông mặc thường phục cùng 2 người đàn ông mặc quần áo giống công an đi trên xe ô tô biển trắng dừng trước quán cắt tóc.

Tại đây, người mặc quần áo giống công an lôi kéo nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc giằng co, người đàn ông áo trắng tát thẳng mặt cô gái, đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã. Khi những người ở quán cắt tóc vào nhà, người đàn ông tiếp tục đi vào và tiếp tục tát mạnh cô gái.

Mặc dù những người có mặt đều nói "nhà có camera", nhưng người đàn ông áo trắng vẫn hung hăng. Theo người đăng tải clip, họ không biết những người trên xe ô tô là cán bộ thuộc đơn vị nào bởi khi định đưa nam thanh niên ở quán cắt tóc đi, những người trên không đọc lệnh bắt giữ hay giới thiệu chức vụ.

Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, người đàn ông hành hung cô gái và 2 người mặc quần áo giống công an mới chịu rời đi.

Theo vtc.vn