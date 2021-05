3 học sinh mất tích khi ra biển chơi ở Nam Định: Gió lớn, công tác tìm kiếm gặp khó

Ông Nam thông tin: “Nhóm học sinh trường THCS xã Giao An gồm 11 nữ và 7 nam (cùng sinh năm 2008 và ở xã Giao An) rủ nhau ra biển ở xã Giao Long chơi. Khi ra đây, có 5 cháu xuống Cống số 8 rửa chân bị sụt cát và bị sóng cuốn, các cháu trong nhóm vội tri hô người dân tới cứu. Anh Trần Văn Tuệ (SN 1989, xóm 22 xã Giao Long) phát hiện vụ việc, nhanh chóng cứu được 02 cháu là Trần Hương G. và Phạm Thị X.

03 cháu mất tích là Nguyễn Thị Bích Ng., Đào Thị Ngọc Y. và Trần Thị Phương Th.”.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Theo ông Trần Hoài Nam, đến tối nay, các lực lượng chức năng gồm: Đồn biên phòng Quất Lâm, Công an huyện Giao Thuỷ, chính quyền và công an các xã Giao Long, Bạch Long, Giao An phối hợp cùng quần chúng nhân dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân.

“Buổi tối nay, gió Nam rất to nên lực lượng chức năng không thể dùng thuyền, tầu đi tìm kiếm các cháu được mà phải đi bộ dùng đèn pin tìm ở các mép nước ven biển. Có thể lực lượng chức năng phải tìm thâu đêm, mục tiêu phải tìm bằng được các cháu”, Chủ tịch xã Giao Long chia sẻ.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 12h30 trưa nay, có 18 học sinh lớp 7 ở xã Giao An ra biển tại khu vực cống số 8 là địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Giao Long và Bạch Long (huyện Giao Thuỷ) ra biển chơi. Trong lúc xuống biển, 5 học sinh không may bị sụt cát, sóng cuốn trôi. 2 em đã được người địa phương cứu kịp thời, 3 em còn lại vẫn mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức triển khai tìm kiếm các nạn nhân.

Sông Yên