Nạn nhân bị tài xế bán tải đánh gãy răng: 'Người đánh tôi có nhận dạng tai khác thường'

Tối 25/1, trao đổi với PV, Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú quận Thanh Xuân) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Trung tá Đinh Tuấn Thành cũng thông tin: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh cố ý gây thương tích nêu trên. Các quyết định của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn”.

Trước đó, ngày 1/1, anh T.A. (trú ở Hà Nội) đã có đơn trình báo đến cơ quan công an về việc bị tài xế điều khiển xe ô tô Toyota mang BKS 29C - 583.xx hành hung dẫn đến chấn thương, gãy răng.

Đối tượng Vũ Ngọc Long tại cơ quan công an (ảnh: báo ANTĐ)

Anh T.A. cho biết: “Tôi hoàn toàn không biết cơ quan công an khởi tố vụ án cũng như khởi tố bị can về vụ việc và cũng chưa được giáp mặt (người đánh –PV) ở cơ quan công an. Tuy nhiên, qua hình ảnh, tôi có thể khẳng định đó là người đánh tôi. Người này có một điều dễ nhận dạng đó là ở tai, khác người bình thường. Chúng tôi kiểu gì cũng phải gặp nhau ở tòa”.

Người đánh anh T.A đã bị cơ quan công an khởi tố.

Vụ việc của anh T.A đã gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook nhiều ngày. Theo bài viết đăng trên mạng xã hội, khoảng 21h tối 31/12/2020, người đăng di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (Vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux BKS 29C-583.xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài.

Một tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó tài xế xe bán tải đã đánh người ngay giữa ngã tư. Sau khi hành hung người nhắc nhở mình, nam tài xế đã đưa 2 người thân cùng ngồi trên xe rời khỏi hiện trường.

Sông Yên