Tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi bị siết cổ giấu vào tủ bảo ôn: Khởi tố bị can tội giết người

Giang là đối tượng đã đánh, siết cổ cháu Nguyễn H.Đ., SN 2019 khiến cháu bất tỉnh. Tưởng cháu đã chết, Giang lấy thùng cartong đựng loa cho cháu vào rồi cho vào tủ bảo ôn nhằm tước mạng sống của nạn nhân.

Theo lời khai của Giang, chiều 13/8, trong lúc đối tượng đang bán hàng thì cháu Đ. sang chơi, đòi ăn bánh kẹo, đòi chơi cùng nên Giang bực tức, dùng chày gang giơ lên làm va vào đầu cháu bé khiến cháu khóc, nói mách mẹ và ông.

Sợ gia đình cháu trách, bắt đền nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không. Khi quay vào, cháu Đ. đã tỉnh lại và kêu: “Ông ơi! Chú đánh con”. Thấy cháu Đ. kêu, Giang đã nảy sinh ý định giết cháu Đ.

Theo đó, Giang lấy dây giày buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, nghĩ là cháu Đ. đã tử vong nên Giang đặt cháu vào bên trong thùng carton rồi mở ngăn đông tủ bảo ôn, lấy hết đá ra ngoài rồi đặt chiếc thùng carton giấu bé Đ. vào bên trong.

Do thấy còn chỗ trống nên Giang lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ bảo ôn lại hòng tránh bị mọi người phát hiện. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà sữa xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ trốn.

Chiều 14/8, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giữ nghi phạm Gian và thông tin thêm: ''Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan công an đã lùng và truy bắt cả đêm 13/8 mới bắt được nghi phạm".

Nói về đối tượng Nguyễn Trường Giang và thông tin vụ việc, một lãnh đạo xã Chính Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam) cho biết: “Giang xuất ngũ năm 2020. Sau đó, anh ta cùng cha mẹ lập nghiệp ở Hà Nội. Dịch bệnh khiến việc kinh doanh gặp khó khăn, gia đình Giang trở về Hà Nam. Sau đó, Giang thuê nhà ở xã Lý Nhân để mở quán giải khát.

Khi nắm thông tin chiều 13/8 Giang có hành vi nghi bạo hành một bé trai 3 tuổi, sau đó nhốt nạn nhân vào tủ cấp đông, cán bộ địa phương đã liên hệ người thân, họ hàng của Giang để tìm cách tiếp cận nghi phạm. Đến đêm cùng ngày, Giang bị cảnh sát bắt giữ''.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, sau 1 ngày điều trị, sáng 15/8, các bác sĩ thăm khám nhận thấy các tổn thương thực thể của cháu Đ. không nguy hiểm đến tính mạng, toàn trạng cháu hiện ổn định, dù vẫn còn sưng nề vùng mặt. Đến chiều cùng ngày, bé đã được ra viện. Bác sĩ lưu ý với gia đình, bé cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc người lạ do trẻ vẫn còn các biểu hiện kích thích, quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống còn kém.

Theo Báo CAND, Thiếu tá Kiều Văn Khánh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam, điều tra viên chính của vụ án cho biết, hành vi của Nguyễn Trường Giang đã cấu thành tội ''Giết người''. Đối tượng đã thực hiện hành vi đến cùng, chủ đích sát hại cháu Đ., sau đó giấu xác cháu để tránh bị mọi người phát hiện. Việc cháu sống là ngoài ý muốn và tính toán ban đầu của đối tượng. Chính vì vậy, Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Nguyễn Thị Hường – VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) nêu quan điểm: “Hành vi của nghi phạm là tàn ác, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em - đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ, nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Dù cho có mâu thuẫn hay động cơ mục đích nào thì hành vi phạm tội của đối tượng cũng thuộc trường hợp giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Cháu bé không tử vong do được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời thì hành vi phạm tội của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt với khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù giam theo quy định tại Điều 15, Điều 57 Bộ luật Hình sự''.

