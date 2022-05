Vụ nửa đêm gọi đi khám phụ khoa, đánh, bắt người: 'Các chú đã uống rượu rồi, xin giảng hòa'

Trong cuộc nói chuyện xin được giảng hòa, Phó trưởng công an phường (áo trắng, có hành vi tát phụ nữ) và bác sĩ kia có nói ''hôm đó các chú đã uống rượu rồi nên mới như vậy'', sau đó xin lỗi người bị đánh và bị dọa bắt

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền clip từ camera an ninh của một tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) ghi lại cảnh nhóm người trong đó có người mặc sắc phục đi ô tô đến nhà dân trong đêm, có hành vi tát phụ nữ, đòi bắt người.

Sau đó thì anh N và vị bác sĩ kia lời qua tiếng lại.Chiều 3/5, trao đổi với PV Infonet, anh Đ.K (25 tuổi, chủ tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám) cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 28/4. Theo anh K trình bày, tối hôm đó, anh rủ một số người bạn đến nhà ăn uống, trong đó có chị M.K. và bạn trai là anh Đ.N. Khi đang ngồi ăn (khoảng 22 giờ ngày 28/4), chị M.K thấy một vị bác sĩ (trước kia từng khám phụ khoa) gọi điện, bảo đến phòng khám. Lúc đó đã muộn nên anh N (người yêu của chị M.K) lấy điện thoại của chị M.K. nghe và nói chuyện với người bác sĩ kia.

''Người bác sĩ đó hỏi ''bọn mày đang ở đâu'', tôi nói địa chỉ quán cắt tóc của nhà tôi. Sau đó vài phút, vị bác sĩ kia đi ô tô cùng 2 người khác đến tiệm cắt tóc của tôi", anh K. kể.

Theo hình ảnh từ clip, anh K. cho biết người mặc áo xanh là bác sĩ, một người mặc sắc phục công an nhưng không có biển tên, người còn lại đứng tuổi mặc quần áo trắng.

"Họ đòi bắt anh N. đi. Người mặc áo công an quật ngã anh N., còn người mặc quần áo trắng thì đánh, tát chị M.K.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại lúc cô gái bị tát.

Theo anh Đ.K, chị M.K bị vị Phó trưởng công an phường tát 2 phát.

Không lâu sau, một cán bộ Công an phường Đề Thám tới hiện trường, nhóm người kia vẫn đang ở đó. Công an phường Đề Thám chỉ làm việc với nhóm chúng tôi, còn 3 người kia thì bỏ đi", chủ tiệm cắt tóc kể tiếp.

Anh Đ.K thông tin thêm: “Ngay ngày hôm sau (29/4), nhóm người của vị bác sĩ kia đã liên hệ, quay lại gặp chị M.K và xin được giảng hòa, khi đó tôi cũng ở đó. Địa điểm xin giảng hòa là ở trụ sở Công an phường Đề Thám.

Trong cuộc nói chuyện xin được giảng hòa, vị Phó trưởng công an phường (áo trắng trong clip, có hành vi tát phụ nữ) và vị bác sĩ kia có nói ''hôm đó các chú đã uống rượu rồi nên mới như vậy'', sau đó xin lỗi chị M.K và anh N.

Chiều 3/5, nói về vụ việc này, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Ngay sau khi biết thông tin về vụ việc, người mặc quần áo trắng đánh chị M.K. là Phó công an phường Sông Bằng, cơ quan công an đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn tố cáo hay khiếu nại từ phía bị hại”.

Còn theo lãnh đạo Công an TP Cao Bằng, nếu người trong vụ việc thật sự là cán bộ công an thì hành vi của họ là hoàn toàn sai. ''Đơn vị vẫn đang làm rõ vụ việc. Cơ quan Công an TP Cao Bằng sẽ xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, không bao che cho sai phạm”, vị này khẳng định.

Sông Yên