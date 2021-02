vụ nữ sinh tử vong ở hà nam: sát hại bạn gái, tự tử bất thành

Tối 24/2, Công an tỉnh Hà Nam đã có thông tin chính thức về vụ việc một nữ sinh lớp 10 bị bạn trai sát hại xảy ra tại huyện Lý Nhân.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng tại cơ quan công an.

Theo đó, chiều 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) truy bắt nhanh đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) về hành vi giết người.

Trước đó, trưa cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin báo tại nhà dân ở khu vực thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân có nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Lý Nhân đã tập trung lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra để làm rõ vụ án.

Rất đông người dân tập trung chứng kiến sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng là thủ phạm gây ra vụ giết người trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (SN 2005, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam), do vậy đêm 23/2 Hùng đón V. về nhà ngủ.

Đến trưa ngày 24/2 khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ, Hùng và V. thống nhất cùng tự tử; khi Hùng dùng tay bóp cổ V. đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành, sau đó y đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo baogiaothong.vn