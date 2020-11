Cô gái bùng 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên không bị xử phạt

Ngày 10/11, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết hành vi bùng 150 mâm cỗ cưới của C.T.U. (24 tuổi, người địa phương) không có dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

Theo lãnh đạo Công an TP Điện Biên Phủ, sau khi điều tra, xác minh vụ việc, Công an TP Điện Biên Phủ nhận định đây là tranh chấp dân sự. U. cũng không bị xử phạt hành chính do công an không xác định hành vi vi phạm.

Liên hệ với chủ nhà hàng Tâm Phúc, anh Vũ Thế Long cho biết hiện gia đình anh chưa nghĩ đến việc kiện U. ra tòa án dân sự.

150 mâm cỗ như trong ảnh được U. đặt nhưng không thanh toán. (Ảnh: Đ.X)

U. là khách của nhà hàng Tâm Phúc, thường đến nơi này ăn uống nên quen chủ quán.

Đầu tháng 8, U. đặt 7 mâm cỗ với giá 7 triệu đồng. Sau đó, cô nhắn nhà hàng giao đến xã Pá Khoang (TP Điện Biên Phủ) nhưng không trả tiền.

Đến ngày 22/9, U. tiếp tục đặt chủ nhà hàng thêm 156kg gà sống, 40kg giò và một số thực phẩm với tổng trị giá khoảng 23 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán cùng với khoản nợ trước đó.

Ngoài ra, U. còn yêu cầu làm 150 mâm cỗ cưới và dựng rạp để tổ chức lễ báo hỷ vào ngày 30/9. Tin lời vị khách quen, anh Long đã thực hiện theo các yêu cầu của U.

Ngày 30/9, C.T.U. tắt điện thoại rồi rời khỏi nơi sinh sống. Đến tối 1/10, Công an tìm thấy cô này tại khu vực gần biên giới thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

