Vụ bé trai bị đốt 2 chân ở Đắk Lắk: Trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích

Viện kiểm sát nhân dân huyện và Công an huyện Ea H’leo tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đồng thời đợi kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để xử lý vụ việc cháu bé 8 tuổi bị đốt 2 chân.

Y.N.N đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Liên quan đến vụ việc cháu Y.N.N. (8 tuổi, trú buôn Kry, xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) bị đốt 2 chân, ngày 13/7, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Ea H’leo cho biết, đã cử Kiểm sát viên phối hợp Công an huyện, chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan.

“Hiện các điều tra viên của 2 ngành Kiểm sát và Công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ. Bên Pháp y của tỉnh Đắk Lắk cũng đang trưng cầu giám định, xác định tổn hại, tỉ lệ thương tích của nạn nhân. Khi có kết luận của pháp y, cơ quan chức năng sẽ có quan điểm, đường lối xử lý vụ việc”, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo thông tin.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đã yêu cầu Công an huyện Ea H’leo xác minh kỹ vụ việc và có báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh. Khi có kết quả, phía công an sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Về phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, một phó giám đốc cho hay, đã cử cán bộ đi thăm, động viên cháu bé và gia đình; còn việc xử lý phải chờ thông tin chính thức từ công an.

Liên quan đến vụ việc trên, trang Zalo chính thức của Công an huyện Ea H’leo đăng tải thông tin: Khoảng 4h ngày 12/7, N.K.P. (19 tuổi, trú buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn chở Y.N.N., Y.T. và Y.C. về nhà ở buôn Kry, xã Ea Sol. Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir, do đường mưa, trơn trượt nên N.K.P. cho dừng xe bên đường.

Y.T. và Y.C. xuống xe đứng bên lề, còn Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ N.K.P. làm cho xe bị ngã, đè lên chân 2 người. Xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y.N.N. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, N.K.P. lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt đốt vào người Y.N.N.

Không may, do quần áo Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa. Sau khi thấy người Y.N.N. bị cháy, ngay lập tức N.K.P. đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y.N.N. để dập lửa. Thấy không dập được, N.K.P. đã lao đến cởi đồ Y.N.N. và ném ra bên đường. Hậu quả Y.N.N. bị bỏng 2 chân.

Để thêm thông tin đa chiều, ngày 13/7, PV Tiền Phong về nhà ông bà ngoại nạn nhân Y.N.N. ở buôn Kry, xã Ea Sol tìm hiểu sự việc. Bà H’Bich Niê (bà ngoại nạn nhân) cho hay, Y.N.N., Y.C. (11 tuổi) là cháu ngoại; còn Y.T. (8 tuổi) là con ruột của bà. Từ trước đến nay, gia đình bà không quen biết với N.K.P.

Anh Nay Gưn (19 tuổi, trú buôn Kry) cho biết, khoảng 1 giờ đêm 12/7, anh chạy xe tới nhà N.K.P. và phát hiện thanh niên này cùng 3 cháu trai đang ở lô cao su.

Thấy Nay Gưn tới, N.K.P. bỏ đi về. Nghe Y.N.N. kêu đau ở phần chân, Nay Gưn kiểm tra, phát hiện em này bị bỏng nên đưa về nhà.

“N.K.P. mượn xe của bạn tôi. Người này tới đòi, bảo tôi đi tìm N.K.P. Trên đường tới buôn Bir tìm N.K.P, tôi thấy sự việc trên. Tôi cũng trình bày sự việc với công an”, Nay Gưn nói.

Gia cảnh Y.N.N. rất đặc biệt, mồ côi cha, còn mẹ đi làm Bình Dương. Y.N.N. và anh trai đang ở cùng ông bà ngoại. Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, sức khỏe của cháu Y.N.N. đã tạm thời ổn định. Do bị bỏng, có nguy cơ nhiễm trùng nên Y.N.N. phải dùng thuốc kháng sinh.

