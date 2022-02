Công an TP.HCM thông báo nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị 'mẹ ghẻ' bạo hành

Theo thông báo kết luận giám định pháp y tử thi cháu Nguyễn Thái Vân A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM có thông báo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Thái Vân A. (8 tuổi, ngụ quận 1), nạn nhân trong vụ dì ghẻ bạo hành tại căn hộ chung cư Saigon Pearl.

Theo cơ quan điều tra, kết luận giám định nguyên nhân tử vong của cháu A. là do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Bệnh viện tại phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận cấp cứu cháu A. trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong. Thi thể bệnh nhân có nhiều vết thâm bầm nghi bị đánh nên bệnh viện đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) sống cùng ông Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột cháu A. tại căn hộ chung cư Saigon Pearl có dấu hiệu hành hạ cháu bé. Trang bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố, bắt giam ngày 28/12 về tội hành hạ người khác; Thái cũng bị cảnh sát bắt khẩn cấp sau đó.

Công an xác định, quá trình sống chung, tháng 9/2021, Thái giao nhiệm vụ cho Trang kèm cho con học online. Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để "dạy" cháu A. Trong quá trình học, cháu A. đã bị Trang nhiều lần đánh đập. Sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập cháu bé.

Ngày 22/12, cháu A. có lịch học online từ 7h đến 11h. Sau đó, Trang nấu phở cho cháu ăn và cho uống 3 hộp sữa. Chiều cùng ngày, Trang tiếp tục kèm cháu A. học và nhiều lần đánh cháu. Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu A. có biểu hiện mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Một lúc sau, Trang vào kiểm tra phát hiện cháu A. nôn ói. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu A. đã tử vong.

Trong khi cháu A. cấp cứu tại bệnh viện, Thái biết Trang có đánh con mình nên đã có hành vi xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Do tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, chiều 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ, vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra.

Đến ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người, khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm. Đồng thời, Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân A. chia sẻ, luật sư đã cùng mẹ bé V.A. làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 01) về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.

Tại buổi làm việc, mẹ cháu A. đã thống nhất với Cơ quan điều tra mời 3 luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã cấp Thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư, bao gồm:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Luật sư Phạm Công Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Chia sẻ quan điểm về vụ án, luật sư Thơm cho rằng: ''Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế được Hiến pháp, pháp luật, Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người, trong cùng một thời gian liên tục đã phạm 02 tội. Trong đó có tội ''Giết người'' theo Khoản 1 Điều 123 là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng (Giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng,…) và tội hành hạ người khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật''.

Đối với hành vi của người bố Nguyễn Kim Trung Thái, cơ quan điều tra khởi tố 2 tội danh "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là quyết định tố tụng ban đầu. Sau này, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ cùng các luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý người bố đồng phạm Giết người.

''Nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định ngày 22/12, Thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết Trang đánh cháu bé, anh ta không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần, bỏ mặc hậu quả cho đối tượng đánh chết cháu bé thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm ''Giết người'' với lỗi Cố ý gián tiếp theo Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự", luật sư nhận định.

