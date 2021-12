Vụ bạo hành cô gái trong shop quần áo ở Thanh Hóa: Khởi tố vợ chồng chủ shop

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội “Cưỡng đoạt tài sản'' và ''Làm nhục người khác''. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trịnh Đình Anh và Cao Thị Mai Hường tại cơ quan Công an.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều ngày 3/12, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị người phụ nữ dùng chân đạp vào đầu, dùng kéo cắt dây mũ bảo hiểm, túm tóc... với những lời lẻ xúc phạm, lăng mạ mặc cho cô gái quỳ gối dưới đất ôm mặt, gào khóc xin tha.

Chủ shop quần áo Mai Hường ở Thanh Hóa túm tóc, đạp vào người, dùng kéo đe dọa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an đã tiến hành vào cuộc xác minh và triệu tập 2 vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường và một số nhân viên đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 25/11, sau khi phát hiện shop bị mất quần áo nên Hường đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải thông tin về việc đã tìm ra thủ phạm ăn cắp và yêu cầu trong vòng 24h không liên hệ lại thì sẽ trình báo Công an.

Sau khi đọc được thông tin trên thì T.M và L.T.H (cùng sinh năm 2004 và trú tại TP Sầm Sơn) đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc đến shop Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M và H đến shop để nói chuyện.

Đến 9h ngày 26/11, M và H đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường nhưng chỉ M đi vào gặp Hường và bà Dương Thị Lan (SN 1967, mẹ chồng của Hường) cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip.

Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt và dùng chân đạp vào đầu M, bà Lan lao vào dùng tay túm tóc M. Không những thế Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M.

Chưa dừng lại ở đó, khi đến shop và phát hiện sự việc, Trịnh Đình Anh đã đưa M lên tầng 2, yêu cầu M trong vòng 2 ngày phải “khắc phục” số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an. Mặc dù M đã nhắn tin xin lỗi nhưng vợ chồng Hường không đồng ý và nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ số tiền trên.

Ngày 30/11, gia đình 2 cháu M và H đến shop quần áo để đưa tiền cho vợ chồng Mai Hường. Trong đó, gia đình H đưa 10 triệu đồng, còn gia đình M chưa có tiền nên bị yêu cầu viết giấy khất nợ số tiền 10 triệu đồng.

Công an tiến hành khám xét shop thời trang Mai Hường ở TP Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ việc, trên tối 3/12, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị