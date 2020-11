Nam sinh Đại học GTVT tử vong nghi do 'đạn lạc' khi chờ bạn gái lúc nửa đêm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h13 ngày 30/10, cạnh số nhà 26 ngõ 26 đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khu vực xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip).

Khi đó, Đ.A đứng chờ bạn ở ngoài cửa, trên tay đang dùng điện thoại. Khi Đ.A vừa ngồi xuống khoảng 1 phút thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải.

Ngay sau đó, người trong nhà chạy ra đỡ nhưng Đ.A chảy rất nhiều máu và không nói được gì. Người nhà vội đưa Đ.A đi cấp cứu nhưng không kịp.

Được biết, anh Đ.A (SN 1999, quê ở Hải Phòng, là sinh viên năm thứ 4 Đại học GTVT. Đ.A là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Hình ảnh nam sinh Đại học GTVT trước khi gặp nạn.

Đ.A là một sinh viên chăm chỉ, nhiệt tình hòa đồng và có nhiều cống hiến cho hoạt động đoàn, hội và câu lạc bộ của khoa; vừa được nhà trường trao học bổng vì những thành tích xuất sắc đã đạt được.

Chiều 3/11, trao đổi với PV về vụ việc, bà Hoàng Hoài Loan, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa xác nhận vụ việc này. Bà Loan cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã tiến hành bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội để tiến hành khám nghiệm. Vụ việc vẫn đang được Công an quận và Thành phố điều tra làm rõ nhưng chưa có thông tin gì thêm".

Hiệu trưởng Đại học GTVT, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long,cho biết Nhà trường vẫn đang chờ thông tin từ cơ quan điều tra về việc em Đ.A. bị tai nạn tử vong. Sau khi nắm được thông tin ban đầu về sự việc, Nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình em.

Tân Trường