Cơ quan Công an kêu gọi người dân trả lại vàng

Ngày 1/8, chợ Đông Ba (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) - nơi xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi vào trưa 31/7, rất nhiều tiểu thương ở ngôi chợ này vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ việc.

Chiều 1/8, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), là đối tượng gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, TP Huế; đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại đây.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp.

Theo ghi nhận của PV tại chợ Đông Ba ngày 1/8, thông báo tạm nghỉ bán trong vài ngày đã được chủ tiệm vàng Hoàng Đức dán lên nhiều nơi. Một số nhân viên bán hàng và thợ gia công vàng đang dọn dẹp tiệm sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, thông qua mạng xã hội, sau khi cơ quan Công an vận động, đề nghị người dân nộp lại số vàng nhặt được là tang vật của vụ cướp.

Từ chiều tối 31/7 đến chiều 1/8, đã có 6 trường hợp đưa vàng đến giao nộp tại Công an TP Huế và có 2 trường hợp trả lại trực tiếp cho bị hại. Phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, bán ốc dạo… Những người này khai nhận rằng, họ hoàn toàn không biết đây là tang vật của vụ cướp tiệm vàng.

Theo thống kê của cơ quan Công an, số vàng người dân đến giao nộp lại khoảng 2,5 cây. Tuy nhiên, qua hệ thống giám sát camera giao thông, số người nhặt được vàng còn nhiều hơn. Hiện, thông qua mạng xã hội, qua các trang facebook ANTT của Công an Thừa Thiên-Huế, Công an tiếp tục kêu gọi người dân nào nhặt được vàng của vụ cướp thì sớm đến giao nộp lại cho cơ quan Công an gần nhất. Cơ quan Công an khẳng định, đối với những người dân nào nhặt vàng của vụ cướp nhưng không trả lại sẽ bị xử lý về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, sau khi lấy mẫu test ma túy đối với đối tượng Ngô Văn Quốc đã cho kết quả âm tính.

“Ngay sau khi gây ra 2 vụ cướp tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đối tượng Ngô Văn Quốc đã di chuyển đến một nhà lục giác tại công viên Trịnh Công Sơn (cách hiện trường gây án khoảng 1km). Tại đây, đối tượng có ý định tự sát. Lúc này, đồng chí Hà Thi Sỹ, Đội trưởng của Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế là người đầu tiên tiếp cận được đối tượng. Tiếp đó, đối tượng đưa ra đề nghị phải gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS để trao đổi một số công việc. Sau khoảng 15 phút nói chuyện trực tiếp, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã thuyết phục đối tượng đồng ý buông súng đầu hàng. Chính nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an TP Huế tham gia vây bắt đối tượng đều được đảm bảo an toàn. Hiện, cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án''.

Theo thống kê, tại chợ Đông Ba có hơn 50 tiệm vàng có quy mô lớn. Đối diện chợ là đường Trần Hưng Đạo cũng có hơn 10 tiệm vàng lớn. Đây là khu vực mua bán sầm uất nhất tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ chiều 31/7 đến nay, lực lượng Công an TP Huế và Công an các phường lân cận cùng với lực lượng bảo vệ Ban quản lý chợ Đông Ba bám sát địa bàn nhằm đảm bảo ANTT tại chợ Đông Ba, đảm bảo các hoạt động mua bán của tiểu thương, người dân cũng như du khách đến chợ...

Theo cand.com.vn