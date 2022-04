Tin lời 'cò đất' trẻ măng, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Dù mới chuyển tiền đặt cọc nhưng Phạm Văn Tuấn (Cẩm Xuyên) vẫn rao bán thửa đất tiền tỷ rồi chiếm đoạt của một phụ nữ gần 1,6 tỷ đồng để mua tiền ảo và đầu tư vào các sàn giao dịch trên mạng internet.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với bị can Phạm Anh Tuấn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sáng 7/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Cẩm Thạch, tại huyện Cẩm Xuyên) để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào cuối năm 2021, Phạm Văn Tuấn được chị Trương Thị Thanh Nhàn (môi giới bất động sản) giới thiệu một thửa đất (thuộc quyền sử dụng của anh Phan Hùng Mạnh, số sổ 9553, tờ bản đồ số 14, diện tích 313m2 tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), sau đó Tuấn đã đồng ý mua thửa đất này với giá 1.620.000.000 đồng.

Ngày 29/12/2021, Phạm Văn Tuấn và anh Phan Hùng Mạnh làm hợp đồng đặt cọc 50 triệu đồng để mua bán thửa đất trên, hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán tiền mua đất là 10 ngày. Sau đó, Tuấn sử dụng zalo mang tên “Phạm Tuấn” để đăng tải bài viết bán thửa đất.

Ngày 30/12/2021, Phan Văn Tuấn nhận đặt cọc số tiền 100 triệu đồng để bán thửa đất nói trên cho chị Phan Thị Thu (SN 1985, trú tại TP Hà Tĩnh) với giá 1.670.000.000 đồng, thời hạn thanh toán tiền đất là 15 ngày.

Việc mua bán giữa Tuấn và anh Mạnh không thành, không có đất để giao cho chị Thu nhưng do cần tiền để chơi tiền ảo nên Tuấn đã nhiều lần nói dối chị Thu về việc cần tiền để xử lý việc đất đai, cần tiền để làm thủ tục công chứng các thửa đất khác mà Tuấn đang giao dịch.... từ đó yêu cầu chị Thu chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn và sẽ trừ vào số tiền giao dịch thửa đất nêu trên.

Mặc dù chưa làm công chứng thửa đất đã đặt cọc như thỏa thuận, nhưng do tin tưởng lời của Tuấn, chị Thu đã 4 lần chuyển cho Tuấn với số tiền 1.565.000.000 đồng. Sau các lần nhận tiền từ chị Thu, Tuấn sử dụng số tiền đó để mua tiền ảo và vào các sàn giao dịch trên mạng internet chơi tiền ảo bị thua lỗ hết.

Khi đến thời hạn giao đất, Tuấn tiếp tục nói dối chị Thu do thủ tục ra bìa (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chưa xong, phải ra Tết Nguyên đán năm 2022 mới làm thủ tục công chứng được. Khi biết việc, chị Thu yêu cầu Tuấn trả lại tiền và đề nghị hủy hợp đồng, Tuấn đã thú nhận với chị Thu là đã dùng số tiền đó chơi tiền ảo và không có khả năng để lại trả tiền.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khu đất tại xã Việt Tiến (Thạch Hà) từng bị nhóm "cò" khuấy động khiến giá tăng vọt theo từng giờ.

Được biết, trong thời gian vừa qua, tình hình mua bán bất động sản khu vực ven đô TP Hà Tĩnh diễn biến sôi động. Do bị “nâng giá”, “thổi giá” nên việc giao dịch chủ yếu là mua bán “lướt”, công chứng một phía, qua tay rất nhiều người khiến các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này không thể kiểm soát.

Nhiều người không có khả năng về tài chính, không có kinh nghiệm, thiếu hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực này cũng “lao” vào thị trường bất động sản với hình thức “mua bán lướt”, gây ra hậu quả khôn lường.

Trần Hoàn