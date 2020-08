Vụ nổ súng 2 người thương vong tại Thái Nguyên: Nghi phạm cho vay nặng lãi

Sáng 27/8, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, đối tượng Nông Văn Tú (SN 1988), kẻ nổ súng làm 2 người thương vong tối hôm qua đã bắt giữ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/8, tại phố Nguyễn Trung Trực, thuộc tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 người thương vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Cơ quan an ninh xác định, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) điều khiển xe máy Honda AirBlade BKS 20B1 - 683.41 chở vợ cũ đã ly hôn là chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tổ 19, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên).

Khi đến phố Nguyễn Trung Trực, bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH không rõ BKS áp sát, dùng súng bắn 3-4 phát về phía anh Tùng và chị Trang khiến cả 2 gục xuống lề đường.

Hậu quả, chị Trang bị thương ở đầu dẫn đến tử vong. Anh Tùng bị thương ở ngực trái, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Túc Duyên đã có mặt, cùng người dân đưa anh Tùng, chị Trang đi cấp cứu; đồng thời thông báo vụ việc lên Công an TP Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng gây án đã bị bắt.

Qua điều tra, Công an xác định nghi phạm là Nông Văn Tú, SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng Tú bị bắt sau chưa đầy 3 giờ gây ra vụ nổ súng.

Đại tá Phạm Thanh Hải thông tin thêm, ngay khi nhận được thông tin vụ nổ súng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ với nhiều trinh sát giỏi có nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài chục phút, Công an đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm chính là Tú và cử người lần theo dấu vết khi thanh niên này đang trên đường bỏ trốn từ Thái Nguyên về Bắc Giang.

Tú bị bắt ngay trong đêm khi vẫn cầm khẩu súng gây án.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng đã phải chia ra nhiều mũi tạo vòng vây rồi khéo léo thực hiện các biện pháp khống chế, bắt gọn Tú ngay tại Bắc Giang lúc hơn 23 giờ 26/8.

Theo thông tin ban đầu, Tú là đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức bốc bát họ. Khi nạn nhân mượn tiền chưa thể trả cho Tú, cả hai đã hẹn nhau và gây ra vụ nổ súng này.

Trước đó, Tú đã đánh nạn nhân và đến hôm nay, khi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ nổ súng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng và các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ được triển khai, lực lượng công an tổ chức truy nóng ngay trong đêm và bắt được kẻ thủ ác. Hiện nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tiến Anh