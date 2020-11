Nhói lòng 1 ngày tìm thấy 5 thi thể bị nước lũ cuốn trôi ở Nghệ An

Hai em học sinh đi xe đạp qua vùng nước sâu thì không may bị nước lũ cuốn trôi, tử vong. Cũng trong ngày 1/11, lực lượng chức năng Nghệ An cũng đã tìm thấy 3 thi thể khác bị nước lũ cuốn trôi trước đó.

Tối 1/11, một lãnh đạo UBND xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện 2 học sinh bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Khu vực nơi phát hiện thi thể 2 học sinh THCS ở xã Võ Liệt bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/11, cháu Phan Thị Trang (13 tuổi) và Trần Thị Ánh (14 tuổi, học sinh THCS trên địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Tối cùng ngày, khi không thấy các cháu về, người nhà tổ chức đi tìm kiếm và thông báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, tại cầu Đập Bượm (xã Thanh Long), người dân đã tìm thấy chiếc xe đạp được xác định là xe của 2 cháu Trang và Ánh nên tổ chức tìm kiếm tung tích của các cháu quanh khu vực này.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Thanh Long và Võ Liệt đã tìm thấy thi thể của 2 cháu.

“Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể 2 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để đưa về mai táng theo phong tục của địa phương”, lãnh đạo UBND xã Thanh Long thông tin.

Cũng trong ngày 1/11, lực lượng chức năng xã Thanh An và huyện Thanh Chương cũng đã tìm thấy thi thể 2 anh em Nguyễn Văn Quảng (SN 1994, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Trần Công Thế (SN 1995, em vợ anh Quảng, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) bị nước lũ cuốn trôi hôm 30/10.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 anh em đuối nước ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Ngoài ra, lực lượng Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể em Phạm Văn Phúc (SN 2003, học lớp 12, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) không may bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá cùng người bố.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân xấu số đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

Bảo Trâm