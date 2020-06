Tìm ra kẻ mạo danh chủ tịch tỉnh nhắn tin ‘làm việc riêng’ với lãnh đạo các huyện

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) tiếp tục làm rõ và xử lý đối tượng mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Ngày 14/6, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) để làm rõ và xử lý đối tượng mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ để lừa đảo.

Đối tượng Đặng Quang Thông và các tin nhắn gửi lãnh đạo các huyện, phóng viên.

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 11/2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục xảy ra các cuộc gọi đến từ số 09692184xx xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu chủ tịch UBND các huyện làm việc riêng hay chuyển tiền đến số tài khoản để làm quà cho khách Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin kể trên ông Phan Ngọc Thọ khẳng định đây là trường hợp mạo danh và chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, số điện thoại mạo danh này còn gọi cho một phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chuyển 50 triệu làm quà cho khách ở Hà Nội. Tuy nhiên, những người được số điện thoại này gọi điện đến cũng không chuyển tiền.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, “chúng tôi đã tiến hành xác minh, tuy nhiên vào thời điểm tháng 11/ 2019 số thuê bao này đã tạm ngưng sử dụng và cũng là sim rác không đăng ký thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cũng của một người khác. Dù đối tượng chưa chiếm đoạt được tiền nhưng tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo địa phương nên và chúng tôi phải kịp thời ngăn chặn, quyết tâm làm rõ”.

Sau một thời gian phối hợp với công an các tỉnh, thành phố phía Nam xác minh, truy tìm, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ được đối tượng gây án là Đặng Quang Thông (SN 1989, trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 10/6/2020. Thời điểm này, đối tượng Đặng Quang Thông đang bị Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi giả danh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Quang Thông khai nhận, “qua đọc báo tìm hiểu và biết được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thường về làm việc với lãnh đạo các huyện nên nảy sinh ý định giả danh chủ tịch tỉnh và gọi điện để yêu cầu một số huyện đưa tiền”.

Ngoài ra, đối tượng Đặng Quang Thông còn khai nhận thêm đã từng giả danh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nhắn tin cho Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chuyển tiền nhưng không thành công.

Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Oai