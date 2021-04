Sà lan chở cát va chạm với thuyền chài, 2 phụ nữ mất tích trên sông Văn Úc

Tối 25/4, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào trưa 25/4, tại khu vực sông Văn Úc, cách cầu Khuể khoảng 500m, địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Tiên Lãng và An Lão.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 2 phụ nữ mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút, một sà lan chở cát va chạm với thuyền chài (trên thuyền có 3 người, trong đó có 1 người đàn ông làm nghề chài lưới và 2 người phụ nữ). Hậu quả, chiếc thuyền chài bị lật, người đàn ông bơi được vào bờ, 2 người phụ nữ bị chìm, mất tích.

Theo lãnh đạo UBND xã Chiến Thắng (huyện An Lão), 1 trong 2 người phụ nữ trong vụ chìm thuyền có tên là C. (SN 1979, trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão). Bà C. là người nơi khác đến lập gia đình tại đây, hiện chưa có con.

Người phụ nữ còn lại trú tại xã Mỹ Đức, cùng huyện An Lão. Qua thông tin từ người dân, người phụ nữ trú tại Mỹ Đức chồng qua đời, có 4 con, trong đó người con lớn đã lập gia đình, 3 con ở với mẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, các lực lượng chức năng, gia đình tích cực tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên đến 21 giờ cùng ngày 25/4 vẫn chưa có kết quả.

