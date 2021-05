Tiết lộ sốc về những người khoác áo 'chuyên gia' nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (tạm trú tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật hình sự.

Đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn. (Ảnh: X.Nha)

Theo đó, Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, quê quán tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã móc nối với một công dân Hàn Quốc là Giám đốc một doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam cùng một số đối tượng khác tổ chức đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Để thực hiện hành vi này, Tuấn đã lập ra 3 công ty là Công ty TNHH MTV Thương mại và Tổng hợp J.D.K (địa chỉ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Công ty TNHH thương mại và tổng hợp DK GLOBAL và Công ty TNHH GUPPO tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà để bảo lãnh cho những người có nhu cầu nhập cảnh. Cùng với việc lập các công ty, Tuấn còn đăng tải các thông tin quảng cáo qua các mạng xã hội Naver, Kakao talk, Telegram để tìm kiếm những người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam làm ăn.

Thông qua hình thức môi giới này, nhiều công dân Hàn Quốc đã bỏ tiền đăng ký nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng “chuyên gia”, vào làm việc tại các doanh nghiệp do Tuấn lập ra. Ngoài ra, Tuấn còn giả mạo chữ ký của bà Gan Gwang Eun- Giám đốc Cty TNHH Thương mại và dịch vụ MAIN và mượn con dấu của cty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho một số người Hàn Quốc.

Một công ty Tuấn lập ra thực chất là một quán trà sữa. (Ảnh: T.L)

Tuấn đã môi giới trót lọt cho 14 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia và nhận của 12 người số tiền 2.400 USD. 2 người còn lại chưa kịp chuyển tiền cho Tuấn vì bay khác chuyến với 12 người nói trên.

Điều đáng nói là các “chuyên gia” mà Tuấn môi giới để nhập cảnh vào Việt Nam không có trình độ chuyên môn, đang thất nghiệp, chạy taxi hoặc đang buôn bán nhỏ tại Hàn Quốc. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, chỉ để khảo sát thị trường kinh doanh, làm du lịch, mở nhà hàng…

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/5, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi phòng, chống COVID-19. Theo đó Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo điều 295 BLHS, xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida.

Theo baovephapluat.vn