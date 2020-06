Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Hung thủ thật sự là ai?

icon

Liên quan đến cái chết của cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) khiến dư luận bàng hoàng, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đào Ngọc Hoàng để điều tra, làm rõ.