Tích hợp thông tin bằng lái xe trên thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

icon

Trưa 6/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân bé gái 15 tuổi tử vong dưới sảnh chung cư CT1A phường Cổ Nhuế 1 là do tự tử.