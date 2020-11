Đánh thượng úy công an tử vong, nghi phạm bị xử lý thế nào?

Khi đến hiện trường giải quyết vụ ẩu đả, một thượng úy công an xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã bị một nhóm đối tượng đánh tử vong.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 13h ngày 10/11, tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972; cùng trú tại thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn M và công an viên Nguyễn Văn Huynh tới hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, phát hiện đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau, Thượng úy Nguyễn Tuấn M đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng các đối tượng không chấp hành.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Văn Côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng và nách Thượng úy M làm anh bị thương nặng.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày, Thượng úy Nguyễn Tuấn M tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân. Nguyên nhân được bệnh viện xác định do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Hà Nam đã giữ 3 đối tượng trên để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thị Hường (VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của nghi phạm không những đã xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công mà còn gây hại đến tính mạng của người thi hành công vụ nên cần thiết phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Luật sư Hường phân tích: "Nghi phạm đã sử dụng vũ lực đấm vào các vùng trọng yếu trên cơ thể anh M là hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm không có mâu thuẫn, thù oán gì với anh M nhưng đã chống lại hoạt động của người thực thi nhiệm vụ, đánh anh M tử vong.

Hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, vô cớ tước đoạt tính mạng anh M. Hành vi này đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm D, N khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Lỗi của nghi phạm trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp, được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra”.

Đối với việc đánh nhau giữa ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi) với nhóm của Nguyễn Văn Côn (41 tuổi), Trần Quang Đoài (48 tuổi) và Phan Văn Thế (42 tuổi) tại một xưởng may ở thôn Đồng Phú, cần phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đánh nhau gây thương tích thì tùy theo tính chất mức độ các đối tượng có thể bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nếu việc đánh nhau chưa gây hậu quả thì có thể xem xét xử lý các đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự".

Nói về sự hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Tuấn M, luật sư Hường bày tỏ anh M rất đáng được Đảng và Nhà nước công nhận Liệt sĩ theo quy định của pháp luật. Sự hi sinh của Thượng sĩ M đã thể hiện tinh thần, phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sông Yên