Thương lái 'quỵt' tiền tỉ của người nuôi heo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm bị hại, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án Võ Thị Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thu gom heo xảy ra tại địa bàn thị xã An Khê (Gia Lai).

Ngày 2/6, ông Đỗ Đình Tuấn (ngụ phường Tân An, thị xã An Khê) cho biết, 11 hộ dân tại TX. An Khê tiếp tục có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo của bà Võ Thị Vân (SN 1983, phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai, tạm ngụ thị xã An Khê).

Ông Đỗ Đình Tuấn đang bị nợ hơn 243 triệu đồng tiền mua heo.

Theo đơn tố cáo, vào tháng 10/2021, Võ Thị Vân đến các hộ tại thị xã An Khê để thu gom heo. Sau khi mua heo, Vân đã không trả tiền cho người dân như cam kết.

Tổng số tiền Vân đang nợ 11 hộ dân là hơn 1 tỷ đồng, trong đó người ít nhất 35 triệu đồng, người nhiều nhất hơn 243 triệu đồng.

Ông Đỗ Đình Tuấn, một nạn nhân cho biết, gia đình có 3 trang trại, với hàng trăm con heo thịt. Tháng 6/2021, hàng xóm có đến nhà ông Tuấn hỏi mua heo cho Võ Thị Vân. Sau đó, ông Tuấn đã bán heo cho bà Vân tổng cộng 17 con heo với giá 118 triệu đồng.

Theo ông Tuấn, sau lần mua bán sòng phẳng đó, vài tuần sau, hàng xóm tiếp tục đến nhà ông Tuấn đặt mua 100 con heo với giá 592 triệu đồng cho Vân và hẹn 10 ngày sau sẽ trả đủ tiền. Tuy nhiên, 2 người này đã trả tiền không đúng hẹn và hứa khất nợ đến 15-9-2021. Đến ngày, Vân và hàng xóm của ông Tuấn vẫn không trả như cam kết. Hiện số tiền còn lại bà Vân nợ ông Tuấn 243 triệu đồng.

Được biết, hiện Vân đang nuôi con nhỏ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng chưa làm việc và chưa gửi đơn, đề nghị đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo congan.com.vn