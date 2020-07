Thuê ô tô từ Lâm Đồng về Đồng Nai trộm 2 giỏ lan hơn 750 triệu đồng

Ngày 22/7, Công an Đồng Nai cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Long (29 tuổi, quê Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản và đang mở rộng điều tra vụ án.

Vào đầu tháng 7/2020, Công an TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo của anh Đỗ Trọng Huấn (ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh) về việc vườn lan của anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 cây lan đột biến gien, trong đó có cây giá trị hơn 750 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh điều tra, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh. Qua các hình ảnh thu nhận được từ camera, công an phát hiện nghi can đội nón len trùm kín mặt đã đột nhập vào nhà anh Huấn.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Phi Long bị camera an ninh ghi lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng xuất hiện trong hình ảnh ghi nhận bởi camera an ninh chính là Nguyễn Phi Long (29 tuổi, quê Lâm Đồng).

Công an cũng đã nhận ra đối tượng Long từng xuất hiện tại vườn của anh Huấn 2 ngày trước khi xảy ra vụ án. Ngoài ra, đối tượng này đang tạm trú tại xã Bàu Trâm (TP Long Khánh) và là một đối tượng nghiện ma tuý.

Ngay lập tức, các trinh sát Công an TP Long Khánh đã tiến hành vây bắt đối tượng Long tại nơi tên này đang tạm trú. Tuy nhiên, khi lực lượng đến thì tên này đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Sau đó, Công an TP Long Khánh đã cử lực lượng trinh sát phối hợp cùng Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) để tiến hành mai phục vây bắt đối tượng.

Khoảng 2h sáng 5/7, tên Long khi vừa đi cất giấu tang vật về nhà thì ngay lập tức bị lực lượng công an ập vào bắt giữ, thu hồi 2 giỏ lan.

Tại cơ quan công an, Long ngoan cố, quanh co chối tội, tuy nhiên với các chứng cứ thuyết phục được đưa ra đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội.

Các giỏ lan được đối tượng cắt nhỏ thành từng khúc để cất giấu. (Ảnh Công an Đồng Nai cung cấp)

Đối tượng Long khai nhận, vào ngày 29/6, Long cùng 3 đồng phạm có đến tham quan, mua lan tại vườn của anh Huấn và được anh này giới thiệu về 2 cây lan giống lan 5 cánh trắng Hà Tĩnh giá trị cao.

Lúc này, đối tượng đã nảy sinh ý định trộm 2 giỏ lan để đem bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Long đã cùng các đồng phạm thuê xe ô tô chạy từ Lâm Đồng xuống Long Khánh.

Khi đến cách nhà anh Huấn khoảng 500 m thì Long cùng các đồng phạm để xe lại và đi bộ vào. Sau khi dò xét 1 vòng nhà anh Huấn, đối tượng Long đã leo qua cổng rào vào trong trộm 2 giỏ lan quý rồi cùng đồng phạm bỏ trốn về Lâm Đồng cất giấu.

Thời gian sau đó, nghi ngờ việc mình trộm cắp bị lộ nên Long cắt nhỏ các giỏ lan thành từng khúc “Kie” nhỏ, đưa đến gửi tại nhà anh Nguyễn Đức Khánh tại xã KaĐơn, huyện Đơn Dương.

Theo kết quả giám định của Hội đồng định giá tài sản, giá trị của 1 trong 2 giỏ lan bị trộm là hơn 750 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng còn lại liên quan trong vụ án.

Theo dantri.com.vn