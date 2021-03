2 xe Mercedes trùng biển số ở Hà Nội: 'Chủ xe hợp tác rất tốt'

Trưa nay (12/3), Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, Công an không giữ xe Mercedes có giấy tờ mà vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Chủ xe hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra để xử lý vụ việc.

Trưa 12/3, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) thông tin đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ 2 xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E - 488.16 lưu thông trên đường Hà Nội lên Công an quận để tiến hành, điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Hai xe Mercedes trùng BKS 30E-488.16 bị phát hiện trên đường. (Ảnh: MXH)

Liên hệ với Công an quận Hà Đông để tìm hiểu thông tin vụ việc này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận cho biết: "Cơ quan công an quận vẫn đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc 2 chiếc xe ô tô trùng biển số cùng lưu thông trên đường Vạn Phúc".

Theo Trưởng Công an quận Hà Dông, "chủ xe hợp tác rất tốt với cơ quan điều tra, để làm rõ vụ việc".

Ông Quyền khẳng định công an không tạm giữ cả 2 chiếc xe Mercedes.

Vụ việc 2 xe cùng thương hiệu (Mercedes-Benz) cùng đeo biển kiểm soát 30E-488.16 gặp nhau trên đường đã xảy ra hơn 1 tuần ở khu vực Hà Đông, Hà Nội.

Một chủ xe đã báo công an vào cuộc.

Tuy nhiên cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin ngã ngũ xe nào dùng biển thật, xe nào biển giả.

2 xe Mercedes cùng biển số 'vô tình gặp nhau' ở Hà Nội, Cục CSGT vào cuộc 2 xe ô tô Mercedes Benz cùng mang biển kiểm soát 30E-488.16 lưu thông trên đường Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội) khiến nhiều người đi đường vô cùng ngạc nhiên.

Như đã thông tin, một trong hai tài xế phát hiện xe khác có BKS giống hệt xe mình đã lập tức chặn đầu chiếc xe kia và báo công an.

Sau khi tiếp nhận và xử lý vụ việc, Công an phường Vạn Phúc yêu cầu di chuyển cả 2 chiếc xe về địa điểm tạm giữ. Trong quá trình giải quyết sự việc, chủ xe Mercedes đứng ra tố giác đã xuất trình đầy đủ giấy tờ xe với Công an.

Chủ xe này cho biết, ô tô 30E-488.16 thường xuyên có thông báo bị xử phạt nguội ở những tuyến đường, khu vực không hề lưu thông.

Sông Yên