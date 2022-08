'Thủ phủ' vàng mã Bắc Ninh tất bật hàng cúng Rằm tháng 7, 'Iphone 14, nhà lầu, siêu xe' không thiếu thứ gì

Những ngày này, làng vàng mã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tấp nập xe cộ tới mua hàng để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân cho dịp rằm tháng Bảy âm lịch.

Làng vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) được coi là "thủ phủ" sản xuất vàng mã tại miền Bắc.

Cứ đến độ rằm tháng 7 âm lịch, cả làng đều tấp nập hối hả vào mùa sản xuất các sản phẩm như hình nộm ngựa, voi, thuyền rồng, nhà, xe...

Cả một con phố dài hàng km, nhà nào ở đây cũng bán đồ vàng mã, những ngày này lúc nào cũng đông khách.

Tại làng vàng mã Song Hồ thời điểm này có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân trên khắp cả nước từ những thứ nhỏ nhất như quần áo, giày dép, bát đũa đến điện thoại Iphone 14, nhà lầu, siêu xe.

Mặt hàng vàng mã chiếm nhiều diện tích nên một số gia đình để nguyên liệu sản xuất ngay trên vỉa hè, sát mép đường do trong nhà đã quá chật không còn chỗ để.

Hàng vàng mã Song Hồ được bán quanh năm, nhưng tháng 7 luôn là tháng tiêu thụ mạnh nhất.

Theo quan niệm "trần sao âm vậy", nhiều mặt hàng như máy giặt, tivi, tủ lạnh, điện thoại... được làm giống như thật. Các mặt hàng bán chạy nhất là giày dép, quần áo có giá từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi sản phẩm tuỳ theo kích thước.

Chị Nguyễn Thị Hợp (tiểu thương tại xã Song Hồ) cho biết, với quan niệm "trần sao, âm vậy" nên các mặt hàng mã tại xã Song Hồ có đầy đủ các chủng loại từ giày, dép, quần áo đến nhà lầu, xe hơi, điện thoại đời mới nhất....

Đầy đủ các loại xe máy, ô tô... đều có hết.

Thậm chí, nhiều ngôi "biệt thự" hiện đại cũng được người dân nơi đây thiết kế sáng tạo. Ngoài những sản phẩm được làm theo lô, nhiều gia đình cũng nhận làm những sản phẩm độc, với kích thước lớn. Giá của những mặt hàng này thường dao động từ 150.000 đến 700.000 đồng một sản phẩm.

Công việc của những người dân xã Song Hồ những ngày này tất bật từ sáng đến khuya. Chị Nguyễn Thị Cần (sống tại xã Song Hồ - chuyên làm vàng mã kiểu "nhà lầu") chia sẻ: "Tháng 7 âm lịch có ngày lễ Vu Lan báo hiếu và là tháng tưởng nhớ đến người đã mất nên lượng mua vàng mã tăng mạnh".

Ông Đỗ Văn Điển (lái buôn đến từ Quảng Ninh) cho biết, bản thân đã có nhiều năm mua bán vàng mã tại xã Song Hồ sau đó về đổ lại cho các đầu mối tại Quảng Ninh. Theo ông Điển, 2 năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng hàng giảm đáng kể, năm nay hết dịch nên nhu cầu tăng cao.

Các mặt hàng mã tại xã Song Hồ được làm tinh xảo, bát mắt, đa dạng nên từ lâu nơi đây được coi là "thủ phủ vàng mã" lớn nhất cả nước. Hiện nay, việc làm vàng mã tại xã Song Hồ được chuyên môn hóa, mỗi nhà chỉ làm vài sản phẩm riêng biệt. Chính vì vậy, việc cạnh tranh giữa các hộ sản xuất được giảm đi đáng kể.

Bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thắp hương, đốt vàng mã

Thời gian qua, tại nhiều địa phương xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, nguyên nhân xuất phát từ việc thắp hương, đốt vàng mã. Phong tục thờ cúng tổ tiên là truyền thống văn hóa tâm linh có từ lâu đời của người Việt. Việc thắp hương, thắp nến, đốt vàng mã, nhất là vào các ngày lễ, tết rất phổ biến. Tuy nhiên, chỉ một chút lơ là, thiếu ý thức là có thể dẫn đến cháy, gây hậu quả khó lường, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngược lại, nếu mọi người cảnh giác, có kiến thức và tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ hạn chế thấp nhất các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

Dịp tháng 7 âm lịch là thời điểm việc thắp hương, nến, đốt vàng mã của người dân tăng cao. Để giảm thiểu nguy cơ cháy do thắp hương, nến và hóa vàng, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như: Trong quá trình thắp hương phải tổ chức trông coi cẩn thận; phải bố trí nơi thắp hương thờ cúng đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC; hạn chế để nhiều vật liệu dễ cháy trên ban thờ và sử dụng nến trong thờ cúng; không đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã có kích thước lớn; không đốt vàng mã ở những nơi cấm như trong chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, nơi có vật liệu dễ cháy,... luôn có biện pháp ngăn chặn cháy lan; đốt vàng mã trong các dụng cụ làm bằng vật liệu không cháy như thùng kim loại (sắt, inox), lư đồng, bê tông, nhà xây bằng gạch... có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết rồi dùng nước vẩy lên tro.

Các thiết bị điện được bố trí tại nơi thờ cúng cần đảm bảo an toàn PCCC, có thiết bị đóng ngắt để tránh sự cố về điện có thể gây ra cháy. Người dân cần trang bị phương tiện PCCC như bình chữa cháy, thang dây, dụng cụ phá dỡ, mặt nạ chống độc để sử dụng khi có sự cố cháy xảy ra; tìm hiểu kiến thức PCCC, cách sử dụng phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy.

Bảo Khánh