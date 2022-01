Thủ phủ bưởi Diễn vào mùa thu hoạch bán Tết, quả sai trĩu cành, chủ vườn hồ hởi thu tiền tỷ

Gia đình ông Nguyễn Gia Dũng có vườn bưởi khoảng 2.000 cây. Năm nay, “nhờ trời thương” nên số lượng bưởi có thể thu hoạch lên đến hơn 20 vạn quả, đem lại tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Tại đường Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cứ đi vài trăm mét lại bắt gặp những vườn bưởi Diễn xanh um, sai trĩu quả. Năm nay, bưởi được mùa, mặt ai cũng rạng rỡ, vui mừng.

Gia đình ông Nguyễn Gia Dũng có vườn bưởi khoảng 2.000 cây. Ông Dũng cho biết, từ đầu tháng 12 đã có khách đến chọn bưởi tại vườn. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên giá bưởi giảm hơn so với mọi năm. May “nhờ trời thương” nên cây nào cũng sai trĩu, cả vườn nhà ông có thể thu hoạch lên đến hơn 20 vạn quả, đem lại tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Gia đình ông Nguyễn Gia Dũng có vườn bưởi khoảng 2.000 cây.

Bưởi Diễn là một trong những loại cây có giá trị kinh tế cao hàng đầu trong các loại cây ăn quả, quả khác biệt với các loại quả bưởi khác. Quả bưởi có kích thước nhỏ, đường kính chừng 15 cm, trọng lượng 0,8 - 1 kg. Phần cùi và vỏ của đặc sản này rất mỏng người bổ phải rất khéo nếu không muốn cắt vào ruột. Múi bưởi tôm vàng óng, hạt bên trong se nhỏ, khi ăn sẽ thấy vị ngọt đậm đà, khi ăn xong rồi còn lưu mãi ở đầu lưỡi.

Là loài cây ăn quả lâu năm, thuộc nhóm cây có múi, thân gỗ, dễ trồng thích hợp nhất trên loại đất thịt. Cây khi trưởng thành và bắt đầu cho thu hoạch sẽ có chiều cao trên 2 m, bề rộng tán cũng vậy. Cây bưởi Diễn ra quả mỗi năm một lần, thường ra hoa vào tháng hai, quả chín đúng vào dịp tết. Sau khoảng 5 năm cây bước vào thời kỳ chính thức cho thu hoạch, một cây có thể cho 80 quả.

So với trước đây, diện tích trồng bưởi Diễn tăng lên đáng kể. Xưa người dân chỉ trồng bưởi trong vườn nhà. Khoảng chục năm trở lại đây, bưởi đa số được trồng ngoài cánh đồng, khi cây lúa không cho giá trị cao, không còn được canh tác.

Vườn bưởi Diễn trung bình có tuổi đời dưới 15 năm, một số ít vườn bưởi có tuổi gần 30 năm. Bưởi cỗi (lâu năm) quả ngon, thơm ngọt, giá bán cao. Bưởi tơ (mới trồng) không ngon bằng bưởi cỗi, giá bán cũng thấp hơn.

Đây đang là thời điểm thu hoạch ở vùng bưởi Diễn, màu vàng rực nhuộm khắp các vườn bưởi. Loại quả ngon vẫn được bán với giá 50-60 nghìn đồng/quả. Loại chất lượng thấp giá dao động từ 20-40 nghìn đồng/quả.

Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết rất thuận lợi cho việc trồng bưởi.

Cây bưởi Diễn được cho là có gốc gác từ bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), được chăm sóc theo một kỹ thuật riêng, ngày càng đẹp mã, tôm giòn, ăn vào ngọt mát, dư vị thơm mãi nên ai cũng ưa chuộng.

Bưởi Diễn để càng lâu càng ngon, hậu vị ngọt đậm mà không hề gắt.

Thời điểm cận Tết là lúc bưởi Diễn cho thu hoạch.

Các gốc bưởi có tuổi thọ trên dưới 20 năm cho ra những quả bưởi diễn có màu vàng, to, da sáng bóng, mọng nước, hương bưởi tỏa ra thơm dịu.

Bưởi Diễn có đặc điểm trái nhỏ, khi chín có màu vàng đỏ, gốc bưởi càng lâu năm thì tép bưởi càng ngọt, ngược lại nếu gốc ít tuổi (từ 8 năm trở xuống) thì ăn sẽ nhạt, không được ngọt đậm.

Thời tiết khá thuận lợi, nên hầu hết các gốc bưởi Diễn đều được mùa, sai trĩu quả, nhưng giá bán lại không cao bằng các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bưởi sau khi thu hoạch nằm la liệt dưới các gốc trong vườn.

Bưởi Diễn được trồng ở rất nhiều nơi như Phú Diễn và các huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Phúc Thọ (Hà Nội), các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang… mỗi một vùng đất lại cho ra những chất lượng quả khác nhau.

Bảo Khánh