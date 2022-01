Đối tượng mang súng cướp 3 tỷ trong ngân hàng ở Hải Phòng sa lưới

Đối tượng gây ra vụ cướp ở ngân hàng gây rúng động dư luận trên địa bàn TP Hải Phòng 2 ngày trước đã bị bắt tại Thái Nguyên.

Sáng nay (9/1), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (Phòng trọng án) và Công an TP Hải Phòng phối hợp với Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp ở ngân hàng gây rúng động dư luận trên địa bàn TP Hải Phòng...

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 9/1, tại khu vực phường Bắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác của nhiều đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Nguyễn Văn Nam thời điểm bị bắt giữ.

Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 15h20’ ngày 7/1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Khẩu súng Nam sử dụng khống chế, uy hiếp giao dịch viên ở ngân hàng để cướp tiền.

Sau đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng truy bắt; đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và Công an an các tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng.

Đây là xe đối tượng dùng tiền cướp ngân hàng để mua nhằm làm phương tiện để bỏ trốn.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng Trọng án phối hợp với Công an các địa phương triển khai phương án, kế hoạch truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã phát hiện Nam lẩn trốn tại khu vực phường Bắc Sơn. Thời điểm bắt giữ đối tượng Nam, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được ở ngân hàng.

Hiện, cơ quan Công an đang làm các thủ tục, di lý đối tượng Nam về Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cand.com.vn