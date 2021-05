Diễn biến mới vụ 'lách' chốt đột nhập khu phong tỏa để đánh ghen ở Huế

Mặc dù đang bị phong tỏa do dịch Covid-19 nhưng một nhóm người vẫn bất chấp băng qua ruộng, đột nhập vào khu vực đang phong tỏa để đánh ghen. Hiện nhóm người đánh ghen đã bị đưa đi cách ly tự trả phí.

Một nhóm người vẫn đột nhập vào xã đang thực hiện phong tỏa để đánh ghen.

Vụ việc vừa xảy ra tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), là nơi đang thực hiện lệnh phong tỏa do dịch Covid-19, 1 người đàn ông lẻn vào khu phong tỏa đưa thuốc cho người phụ nữ khác và bị vợ mình và 1 nhóm người "lách" chốt kiểm dịch vào để đánh ghen.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 15/5, trao đổi với PV Infonet, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Công an xã Phong Hiền cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc nhóm người ở xã Phong An (huyện Phong Điền) đến khu phong tỏa dịch bệnh Covid-19 là xã Phong Hiền để đánh ghen để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/5. Theo đó, bà Lê Thị T.S. (SN 1992, trú thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền hiện có chồng đang ở nước ngoài) gọi điện thoại cho ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, trú ở xã Phong An, huyện Phong Điền) nhờ mang thuốc hạ sốt tới cho mình.

Trong lúc toàn xã Phong Hiền đang thực hiện lệnh phong tỏa theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/5 do nơi này đang có ca dương tính với SAR-CoV-2. Tuy nhiên, bất chấp lệnh phong tỏa, ông Hoàng Ngọc A. vẫn tìm cách “đột nhập” vào bên trong đưa thuốc cho bà Lê Thị T.S. rồi ở lại trong nhà luôn.

Đến khoảng 2h20 cùng ngày, vợ ông Hoàng Ngọc A. là bà Trần T.L. (SN 1988) cùng 4 người khác gồm Trần C.Đ. (SN 1990), Trần V.Q. (SN 1998), Hoàng T.H. (SN 1992) và Nguyễn T.B. (SN 1981, cùng trú thôn Thượng An, Phong An, huyện Phong Điền) tìm đến chốt kiểm soát dịch tễ Bích Đương (xã Phong Hiền). Sau đó, 2 trong 5 người đến gặp lực lượng chức năng xin qua chốt vào trong xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) nhưng lực lượng túc trực tại chốt không đồng ý.

Sau đó, nhóm 5 người này băng đường ruộng đi vào xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) rồi tới nhà bà Lê Thị T.S. đánh ghen, gây rối. Lúc này, ông Hoàng Ngọc A. băng qua ruộng bỏ chạy về xã Phong An.

Do tình hình quá căng thẳng, mẹ chồng của bà Lê Thị T.S. đã gọi điện báo cho Công an xã Phong Hiền đến xử lý. Sau đó, 5 người trên được đưa đến Trạm Y tế xã Phong Hiền làm việc.

Trao đổi với PV Infonet, Trung tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết, “nhóm người đến nhà bà Lê Thị T.S. gây rối đánh ghen đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly, ông Hoàng Ngọc A. chạy đi khỏi địa bàn đã được Công an xã Phong Hiền phối hợp với Công an xã Phong An mời về trụ sở làm việc, khai báo y tế và đưa đi cách ly. Nhóm 5 người này cũng như ông Hoàng Ngọc A. được cách ly xong sẽ xử lý nghiêm vi phạm theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) đang bị phong toả, cách ly tạm thời do Covid-19.

Con theo chia sẻ của ông Trần Đức Thiện - Chủ tịch xã Phong Hiền với PV Infonet, sau khi làm việc xong với ông Hoàng Ngọc A., bà Trần T. L., Trần C. Đ., Trần V. Q., Hoàng T. H., và Nguyễn T. B. (trú ở Phong An) là 3 cặp vợ chồng đã được đưa đi cách ly tự trả phí. Ngoài ra, do không có người chăm sóc nên 3 trẻ nhỏ cũng đi theo ba mẹ để cách ly.

Hà Oai