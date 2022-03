Thông tin mới nhất vụ 17 cá thể hổ trưởng thành được 'giải cứu' ở Nghệ An

8 con hổ còn sống trong một vụ án đã được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chính thức bàn giao cho Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

8 cá thể hổ đã được chuyển ra vườn thú Hà Nội để chăm sóc. (Ảnh. H.C)

Tối 4/3/2022, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đàn hổ 8 con đã được bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội để chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 22h đêm cùng ngày (4/3), 8 cá thể hổ này đã được xe chuyên dụng chuyển về tới vườn thú Hà Nội. Những cá thể hổ sẽ được nhốt ở một khu riêng biệt trong vườn thú để tiện cho việc theo dõi, chăm sóc.

Trước đó, vào 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành đang nuôi nhốt dưới hầm.

Quá trình gây mê, vận chuyển, 8 trong số 17 con hổ bị chết bất thường, còn lại 9 cá thể hổ được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi nhốt tại đây, có thêm một cá thể hổ đã bị chết.

Sau một thời gian tìm kiếm, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức tiếp nhận các cá thể còn sống nói trên.

Liên quan vụ án này, ngày 3/3/2022, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hiền là chủ nuôi nhốt 14 cá thể hổ trưởng thành trong hầm nhà bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Đối tượng đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Bảo Trâm