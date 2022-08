Vụ hơn 40 người Việt trốn khỏi casino ở Campuchia: Tìm thấy thi thể thiếu niên 16 tuổi

Sáng nay (20/8) đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước liên quan vụ việc hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam.

Hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam



Liên quan vụ việc hơn 40 người Việt tháo chạy khỏi Casino Rich World (Campuchia) về Việt Nam, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, sáng nay 20/8 đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước khi cùng 40 người khác tháo chạy từ casino ở Campchia, bơi qua sông Bình Di để về Việt Nam. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và sẽ đưa thi thể về bàn giao cho gia đình.

Được biết thi thể bị đuối nước tìm thấy sáng nay là một thiếu niên 16 tuổi (quê tỉnh Kon Tum).

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, hiện còn 11 người Việt đang mắc kẹt tại Casino Rich World. Phía Tổng cục di trú Campuchia hứa sẽ hỗ trợ để trao trả những người còn lại.

Cũng trong sáng nay (20/8), lãnh đạo UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng, công an... tiếp tục làm rõ quá trình 42 người Việt Nam (đến từ nhiều tỉnh/thành) tháo chạy khỏi sòng bạc ở Campuchia bằng cách bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú) về Việt Nam.

40 người chạy từ Campuchia về được xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính. Hiện sức khoẻ của những người này đều ổn định.

Trước đó, vì bị bắt làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 9h ngày 18/8, hơn 40 người Việt Nam đã tấn công bảo vệ tại Casino Rich World (Campuchia), chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã lấy lời khai và đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang bàn giao vụ việc cho công an tỉnh thụ lý, điều tra do nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm mua bán người.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang phối hợp với Biên phòng điều tra, làm rõ.

PV