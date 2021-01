Thị xã Sa Pa: Chồng say rượu dùng súng tự chế bắn trọng thương vợ

Sáng 13/1, Công an thị xã Sa Pa ra Quyết định số 06 khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.

Trước đó, ngày 4/1, Công an thị xã Sa Pa nhận được tin báo tại xã Mường Hoa xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích. Cụ thể, ông Giàng A Tăng, sinh năm 1961, trú tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa do uống rượu say khi về nhà có gây mâu thuẫn với vợ. Sau đó, Giàng A Tăng đã sử dụng 1 khẩu súng kíp (súng tự chế) bắn gây thương tích cho vợ mình là Sùng Thị M, sinh năm 1966. Hậu quả khiến bà M bị 15 viên đạn bi (đạn hạt cải) găm vào vùng lưng và mặt, thương tích tổn hại 50% sức khỏe. Ngay sau đó, nạn nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phẫu thuật gắp được 2 viên đạn, rồi được chuyển về tuyến trung ương để xử lý số đạn còn găm trên cơ thể.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.

Kiểm tra chỗ ở của Giàng A Tăng, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 13 trụ vỏ giấy màu đỏ, đầu mỗi vật có gắn dây đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 20 gam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã dùng pháo để lấy thuốc nổ trong quả pháo, sau đó nhồi vào súng kíp tự chế để sử dụng. Do gia đình nạn nhân thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, nên ngay sau khi đưa nạn nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, Công an thị xã Sa Pa đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình một phần kinh phí phẫu thuật.

Hiện, Công an thị xã Sa Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Tăng về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

