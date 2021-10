Thêm cán bộ xã 'ăn chặn' tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân bị bắt

Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 công chức xã Khai Sơn do vi phạm trong chi trả hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lũ lụt.

Chiều ngày 19/10, Công an huyện Anh Sơn tiếp tục tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1987, công chức tài chính - kế toán xã Khai Sơn, hiện trú tại xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Công an thi hành lệnh khởi tố bắt tạm giam đối với công chức Tài chính - kế toán xã Khai Sơn.

Duyên là người thứ 3 sau khi Chủ tịch xã và 2 công chức xã này bị khởi tố, bắt tạm giam vào 1 ngày trước.

Trước đó, người dân ở xã Khai Sơn phản ánh về tình trạng danh sách hỗ trợ mưa lớn, ngập lụt năm 2020 có nhiều “bất thường” như: Số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách; nhiều trường hợp một người lại có tên trong danh sách hỗ trợ ở 2 xóm khác nhau.

Cụ thể, hộ ông T.V.L có hộ khẩu thực tế ở xóm 1 có trong danh sách hỗ trợ số tiền 5.250.000 đồng, tại xóm 3 có danh sách nhận 500.000 đồng. Hộ ông N.T.H có hộ khẩu tại xóm 1 có trong danh sách nhận tiền 500.000 đồng, nhưng trong danh sách tại xóm 3 cũng có trong danh sách nhận số tiền 500.000 đồng...

Tương tự, hộ ông N.H.Đ có hộ khẩu tại xóm 1 có danh sách nhận số tiền là 4.000.000 đồng, nhưng trong danh sách xóm 3 vẫn được nhận với số tiền 4.000.000 đồng; hộ ông T.V.D có hộ khẩu tại xóm 1, số tiền nhận trong danh sách là 10.000.000 đồng, danh sách xóm 3 ông D vẫn nhận số tiền là 10.000.000 đồng; hộ ông Võ Quang Viên có hộ khẩu tại xóm 7 được nhận số tiền 10.000.000 đồng, trong danh sách xóm 6 cũng nhận số tiền 10 triệu đồng... và còn rất nhiều hộ gia đình khác cũng ở trong tình trạng tương tự.

Quá trình chi trả tiền hỗ trợ, cán bộ xã yêu cầu người dân ký 3 lần trong đó có 1 danh sách thể hiện đúng số tiền nhận, còn 2 tờ còn lại là giấy trắng.

Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, xác minh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 03 bị can để điều tra trong thời hạn 3 tháng, gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1981, trú tại xã Khai Sơn), Chủ tịch UBND xã Khai Sơn; bà Ánh bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 1, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Bà Phan Thị Hoài (sinh năm 1992, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), là công chức địa chính - nông nghiệp xã Khai Sơn, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1968, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch xã và thuộc cấp bị tạm giam để điều tra việc chi tiền hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau lụt bão

