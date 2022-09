Thêm 2 người nguy kịch vụ cháy quán karaoke, nhiều thi thể phải giám định ADN để nhận dạng

Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện có 4 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực, trong đó có 2 nạn nhân tình trạng nguy kịch.

Cháy quán karaoke 33 người tử vong: Ai chịu trách nhiệm, bồi thường ra sao? Với hậu quả hơn 30 người tử vong và nhiều người bị thương, người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là 12 năm tù và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính đến 9 giờ sáng nay, 3 cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 32 bệnh nhân bị thương, trong đó có 30 người bị thương vừa và nhẹ, nhiều người được các y bác sĩ cho toa về trong đêm (chủ yếu là ở Bệnh viện đa khoa An Phú).

Tại Bệnh viện Thuận An, đơn vị này tiếp nhận 17 trường hợp tử vong, gồm 8 nam, 9 nữ, trong đó 13 trường hợp đã được gia đình nhận thi thể về. Còn 4 trường hợp khác, Sở đã phối hợp công an tỉnh, gửi Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng để giám định ADN.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín thông tin tại buổi họp báo sáng nay (8/9).

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 ca tử vong, trong đó có 9 nam 6 nữ. 11 ca trong số này được đưa đi giám định ADN, còn 4 thi thể đã được người thân nhận về. Hiện bệnh viện này cũng đang điều trị cho 2 trường hợp được chuyển đến từ Bệnh viện An Phú, tiên lượng rất dè dặt.

Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo phân công 1 Phó Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo khoa Ngoại thần kinh, hỗ trợ điều trị đem lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Trong đó, 1 bệnh nhân nữ 25 tuổi, bị xuất huyết dưới nhện, sáng nay khá tỉnh táo, đang được diều trị nội khoa. Còn 1 bệnh nhân 30 tuổi khác bị chấn thương cột sống lưng, sẽ được tiến hành phẫu thuật vào ngày mai.

Sở Y tế cũng cho biết, ngay sau khi nhận thông tin đã chỉ đạo khẩn tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn Thuận An, Dĩ An huy động phương tiện và nhân viên y tế đến hiện trường tiếp tục hỗ trợ các lực lượng và cứu nạn.

Sau khi vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương xảy ra, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân để cấp cứu, điều trị. Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Khu vực An Phú, các bệnh viện tư nhân đang cấp cứu các nạn nhân phải tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân.

Thân nhân có người tử vong do vụ cháy quán karaoke chờ đợi nhận thi thể người thân.

Hiện tại, Sở đã điều động các y bác sĩ hỗ trợ, yêu cầu các đơn vị tăng cường vật tư y tế, thuốc để hỗ trợ người gặp nạn.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Dĩ An mở rộng khu vực nhà đại thể, chuẩn bị các phương tiện, nhiều phương án để hỗ trợ tiếp nhận các thi thể nạn nhân, phục vụ công tác khám nghiệm.

Hiện các bệnh viện lân cận như Trung tâm Y tế Dĩ An, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, Bệnh viện quốc tế Becamex chưa ghi nhận ca nhập viện liên quan.

Theo suckhoedoisong.vn