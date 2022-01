Thêm 1 cựu cán bộ công an liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đình chỉ đối với 3 cán bộ công an và khởi tố một cựu Trưởng phòng Hồ sơ do liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1970; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Rửa tiền" liên quan đến "trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Sang (nguyên là cán bộ công an ở An Giang) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỉ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Sang. Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Ngày 22/11/2021, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ cấp phòng và 1 cán bộ điều tra thuộc công an tỉnh này - để xử lý theo quy định vì có liên quan đến đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn lậu lớn ở địa phương.

"Trùm" buôn lậu Mười Tường.

Cũng liên quan đến vụ án, vào 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968; ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền", cụ thể là có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường do phạm tội mà có.

Ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy rồi Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang.

Theo nld.com.vn