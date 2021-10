Thẻ CCCD gắn chip sẽ tích hợp thông tin tiêm vắc xin, giấy đi đường

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), tính đến nay, Bộ Công an đã thực hiện trả khoảng 45 triệu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử tới tay người dân.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành được coi là một trong những chiếc thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp.

Bên cạnh các thông tin được in trên bề mặt trước, sau của thẻ CCCD, thì mã QR ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại mặt sau của thẻ CCCD có chứa mã MRZ (Machine - readable zone) - Mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn ICAO. Tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Hiện nay Bộ Công an đang triển khai các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ CCCD gắn chip lan tỏa các mặt của đời sống xã hội phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức. Đặc biệt với tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay, công dân sử dụng duy nhất thẻ CCCD gắn chip đã được tích hợp những tiện ích sau:

Tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng Chính sách theo NQ68/NQ-CP và nhiều tiện ích khác; Tích hợp người phụ thuộc đi cùng với người có CCCD gắn chip (con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự,…); Tiết kiệm không tốn kinh phí đầu tư hệ thống, chỉ cần sử dụng phần mềm và ứng dụng do Bộ Công an phát hành.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử sẽ tích hợp thông tin tiêm vắc xin ngừa Covid-19, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe,...

Các dữ liệu công dân được đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua quy trình xác minh đảm bảo chính xác. Với công dân được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 sẽ được tích hợp thẻ xanh, tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên thẻ CCCD gắn chip.

"Dữ liệu công dân được bảo đảm tuyệt đối, khi các cá nhân, tổ chức không thể đọc và sao lưu dữ liệu cá nhân, dữ liệu được tích hợp của công dân", đại diện C06 cho biết.

Cũng theo C06, công dân có thể dễ dàng đăng ký điểm checkpoint (tạm dịch là trạm kiểm soát - PV) cho nhà mình hoặc dán trên các trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, nơi công cộng và bất cứ nơi nào. Việc này được thực hiện với thao tác rất nhanh chóng trên phần mềm khi ra vào các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp.

Sử dụng chức năng quản lý điểm checkpoint: Doanh nghiệp, tổ chức được theo dõi, quản lý về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của cán bộ, nhân viên và khách ra vào trụ sở cơ quan để chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời.

Dữ liệu này được cập nhật, bổ sung từ rất nhiều các nguồn vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Dữ liệu quản lý người nước ngoài, dữ liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp, dữ liệu y tế, thông tin tiêm chủng, F0, F0 khỏi bệnh, kê khai y tế, công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD… Các thông tin này đều được rà soát, kiểm tra, xác minh đặc biệt là từ lực lượng công an cơ sở nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, khớp với dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Dân trí