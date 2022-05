Bắt tạm giam thầy giáo có hành vi đồi bại với học sinh

Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố một giáo viên để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái là học sinh lớp 5 do chính bị can làm chủ nhiệm.