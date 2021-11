Thanh niên tấn công Báo điện tử VOV từng là hacker

Đối tượng tấn công Báo Điện tử VOV là Huỳnh Phước Mẫn (ảnh nhỏ) từng bị bắt vào năm 2014.

Công an tỉnh Quảng Nam hôm 29/11 cho hay, đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tấn công Báo điện tử VOV của đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Tiên Phước cho hay, Mẫn từng là một hacker có tiếng. Ở địa phương, Mẫn được đánh giá là người hiền lành, lễ phép. Mẫn chưa lập gia đình, người dân cũng không biết anh ta làm công việc gì.

Được biết, Mẫn từng là một hacker, người thành lập, điều hành trang web viet...info, một diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam với hàng nghìn thành viên là hacker tham gia.

Tại trang web trên, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD. Các thành viên dạy nhau cách thức tấn công các trang web bán hàng trực tuyến để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, câu kết với nhau để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người nước ngoài…

Đầu năm 2014, Mẫn cùng hàng chục người khác bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ, diễn đàn bị đánh sập.

Giữa năm 2016, Mẫn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tù bằng với thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn do liên quan đến vụ việc tấn công Báo điện tử VOV. Hôm 15/6, Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào website VOV.VN tại nhà riêng. Cảnh sát vẫn đang làm rõ động cơ của anh ta.

Trưa 12/6, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo Điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) trên Google, Facebook, bị các nhóm đối tượng tổ chức spam, đe dọa và kêu gọi đánh giá 1* (1 sao) trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của báo, đang ở thứ hạng 4,5* bị tụt xuống 1,9* vào chiều 12/6.

Đỉnh điểm là việc tấn công DDoS nhằm vào Báo Điện tử VOV từ ngày 13/6 làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn.

Hồ Ca