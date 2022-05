Vụ đâm dã man bạn gái vì không chịu đi nhà nghỉ: Nhiều tình tiết cần làm rõ

Để kết tội Luân giết người, cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều tình tiết như dao hung có chuẩn bị từ trước không, ý định, mục đích ban đầu của đối tượng đến rủ chị X đi nhà nghỉ để làm gì...

Chiều 11/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bàn giao Lê Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Luân bị cơ quan công an bắt.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Đỗ Thành Hưng – VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về các tội danh khác nhau dựa vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, cũng như căn cứ vào khách thể của tội phạm,…

Bước đầu, có thể xác định được hành vi trên của Lê Văn Luân đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Đ.T.X. Với hành vi “dùng dao đe dọa”, sau đó “dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay” khiến cho chị X gục xuống thể hiện mức độ man rợ và nguy hiểm của hành vi mà đối tượng đã thực hiện”.

Theo luật sư Hưng, trong BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, chương XIV quy định về Các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người đã có điều luật về Tội giết người và Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, lần lượt tại Điều 123 và Điều 134.

Để có thể kết luận được rõ Lê Văn Luân thuộc tội danh nào, cần kết hợp với ý thức chủ quan của đối tượng để xác định. Đồng thời, phải căn cứ vào cả kết quả giám định sức khỏe, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Từ dẫn chứng nêu trên, luật sư Hưng nêu quan điểm: “Cơ quan điều tra cần xác định thêm “dao” mà Lê Văn Luân dùng để đâm chị X có phải do đã chuẩn bị từ trước. Ý định, mục đích ban đầu của đối tượng đến rủ chị X đi nhà nghỉ để làm gì? Có đơn thuần chỉ là về vấn đề tình cảm hay do những mâu thuẫn xảy ra trước đây nên muốn “trả thù”?.

Khi tìm đến gặp chị X, sức khỏe và trạng thái, tinh thần của đối tượng như thế nào? Tại sao khi chứng kiến chị X gục xuống nền nhà, đối tượng lại bỏ chạy, có gọi cấp cứu cho chị X hay không? Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, những ngày sau đó đối tượng có liên lạc, thăm hỏi hay có ý định về việc đền bù thiệt hại/khắc phục hậu quả mà mình đã gây ra cho chị X hay không?...

Nếu thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì cũng có thể tham khảo thêm Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại Điều 135 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017”.

Việc Luân rủ chị X đi nhà nghỉ bất thành rồi quay ra giết nạn nhân, có phạm tội hiếp dâm hay không, Luật sư Hưng nhận định: “Trong BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cũng có quy định về Tội hiếp dâm tại Điều 141: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

Từ nhận định trên, luật sư Hưng phân tích: “Chưa thể kết luận vội vàng rằng những hành vi của Lê Văn Luân cấu thành tội phạm hiếp dâm theo Điều 141. Bởi lẽ, chúng ta chưa xác định được mục đích Lê Văn Luân rủ chị X đi nhà nghỉ để làm gì? Có chính xác là để quan hệ tình dục hay không.

Giả sử là để quan hệ tình dục – lúc này đã thỏa mãn được về yếu tố chủ thể thực hiện tội phạm: Lê Văn Luân dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để chị X phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với hắn.

Tuy nhiên, điều này cũng chưa đủ để xác định Tội hiếp dâm theo Điều 141 vì hành vi giao cấu chưa xảy ra trên thực tế. Nếu xét về phạm tội chưa đạt thì “Phạm tội chưa đạt” quy định tại Điều 15 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Phạm tội chưa đạt phải là việc cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Lê Văn Luân sau khi thấy chị X không đồng ý với yêu cầu đã chuyển sang dùng dao đe dọa và sau đó, dùng dao đâm chị X – Đây không phải là lý do ngoài ý muốn của người phạm tội dẫn đến không thực hiện tội phạm được đến cùng mà do chính người phạm tội lúc này đã lựa chọn dùng dao để đâm nhiều nhát, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người bị hại. Vậy nên, không thể xét tội danh Hiếp dâm hoặc Hiếp dâm chưa đạt cho Lê Văn Luân vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm”.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 18h30’, ngày 10/5, tại khu vực thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Cốc San và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, có HKTT tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - kẻ gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 4/2022.

Trước đó, Lê Văn Luân có quan hệ yêu đương với chị Đ.T.X. (SN năm 2000, cùng trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đến năm 2021, chị X. xuống thành phố Hải Phòng mở tiệm Spa kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

Đầu năm 2022, Luân cũng xuống thành phố Hải Phòng và ở chung với người yêu. Tuy nhiên, được một thời gian thì Luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng ngày 28/4, Lê Văn Luân tới Spa của chị X. và rủ người yêu đi nhà nghỉ nhưng chị từ chối.

Ngay sau đó, Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu đi thì chị X hoảng sợ hô hoán. Thấy vậy, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến chị X. gục xuống nền nhà, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Còn về phần Lê Văn Luân, sau khi đâm trọng thương người yêu, hắn đã bỏ trốn ở nhiều nơi như Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng phối hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ra nơi ẩn náu của Lê Văn Luân tại thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai và đã truy bắt được đối tượng lúc 18h30’ ngày 10/5.

Sông Yên