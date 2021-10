Nhóm đi ô tô mang dao phóng lợn uy hiếp, ném gạch đá vỡ kính, đập phá nhà dân trong đêm

Chiều 28/10, thông tin từ UBND xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, Công an huyện đang thụ lý, điều tra, làm rõ vụ việc một hộ dân tại địa phương bị nhóm người lạ mặt đập phá cửa, đồ dùng gia đình trong đêm.

Cụ thể, đêm 26/10, gia đình ông Hoàng Văn Ngân (SN 1968, trú thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống) bị một nhóm khoảng hơn 20 người đeo khẩu trang đi trên nhiều ô tô dừng lại trước cửa nhà dùng gạch, đá ném liên tiếp vào nhà, dùng dao phóng lợn đập liên tiếp vào cửa.

Nhóm người lạ đi trên nhiều ô tô đến trước cửa ném gạch đá vào nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Nhóm đối tượng dùng dao phóng lợn đập cửa kính nhà ông Ngân. (Ảnh cắt từ clip)

Anh Hoàng Văn Hùng (con trai ông Ngân) gọi điện trình báo Công an địa phương trong lúc 8 người trong nhà lo sợ, chạy lên tầng 2 ngôi nhà.

Vụ việc gây ầm ĩ, náo loạn trong đêm khiến người dân xung quanh dùng điện thoại ghi lại và phát lên mạng.

Công an huyện đến làm việc trong đêm. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV về vụ việc này, một lãnh đạo UBND xã Yên Mỹ cho biết: “Công an huyện đang thụ lý giải quyết. Khi xảy ra sự việc, người nhà ông Ngân điện báo tin. Công an xã nhận thông tin, khi đến hiện trường thấy sự việc như vậy nên gọi điện cho Đội hình sự Công an huyện xuống làm việc. Công an huyện cũng đã tới hiện trường làm việc đến 4h sáng hôm sau”.

Cũng theo vị này, nhóm người lạ mặt đến đập phá cửa, bàn ghế, làm hư hỏng tivi và lấy đi camera của gia đình ông Ngân.

Cửa kính của ngôi nhà bị đập vỡ.

Các camera bị lấy đi chỉ còn lại dây.

Theo anh Hùng (con trai ông Ngân), chiều 26/10, anh có nhận được cuộc điện thoại từ người lạ yêu cầu gặp để nói chuyện. Do anh viện các lý do từ chối không gặp nên tối 26/10 có một nhóm người lạ đến nhà anh đe dọa, đập phá tài sản.

''Từ khi xảy ra sự việc, Công an huyện đã xuống nhà làm việc với gia đình 3 lần'', anh Hùng cho biết thêm.

Hộ gia đình ông Ngân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường. Tuy nhiên, do không thống nhất với phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng, ngày 30/6 chính quyền đã tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất đối với hộ gia đình này.

PV