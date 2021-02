Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Do cần tiền tiêu xài, 3 đối tượng ở Như Xuân (Thanh Hóa) đã lập facebook ảo, nhận đặt cọc mua hàng để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,4 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.

Ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng là Phan Phong Phú (SN 2002), Trương Minh Hiền (SN 1990), Nguyễn Văn Chung (SN 1995, đều trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng lừa đảo tiền tỷ của hàng trăm người.

Trước đó, Công an nhận được trình báo của anh N.Đ.V (trú thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) bị một số đối tượng dùng tài khoản facebook với tên gọi “Dũng Hòa” nhắn tin hỏi mua quần áo và yêu cầu anh V nhắn tin số tài khoản ngân hàng cho chúng để gửi tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được số tài khoản, các đối tượng gửi tin nhắn từ số điện thoại lạ đến số của anh V về mã số giao dịch và đường link truy cập xác nhận thủ tục nhận tiền. Khi anh V truy cập đường link và nhấn số tài khoản, mật khẩu thì phát hiện tài khoản đã bị đăng nhập và chuyển khoản số tiền 12,9 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định chính 3 đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ việc trên nên đã bắt giữ.

Công an cũng thu giữ tang vật gồm 1 máy tính xách tay, 9 thẻ ngân hàng, 8 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên lập tài khoản facebook ảo để hỏi mua hàng rồi yêu cầu người bán gửi số tài khoản để chuyển khoản, gửi đường link yêu cầu người bán đăng nhập để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ đầu tháng 1/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại số tiền 2,4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị