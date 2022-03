Tham gia đánh bạc, giám đốc cảng cá bị đình chỉ công tác

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra do có tham gia đánh bạc.

Ngày 9/3, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định đình chỉ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đối với ông Nguyễn Văn Tuyên. Ông Tuyên cũng đã bị đình chỉ chức vụ Bí thư chi bộ.

Trụ sở nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tuyên.

Theo thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, ông Tuyên bị đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ giám đốc để phục vụ công tác điều tra về một vụ đánh bạc mà ông Tuyên có tham gia.

Trước đó, vào ngày 7/3, Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa nhận được thông báo của Công an TP Sầm Sơn về việc ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới, có tham gia đánh bạc.

"Hiện chúng tôi đang làm theo qui định để phục vụ công tác điều tra, khi nào tòa án có bản án chính thức thì Sở mới xử lý các bước theo quy định" - một lãnh đạo Sở NN-PTNT Thanh Hóa thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tuyên bị bắt do đánh bạc dưới hình thức nào, số tiền bao nhiêu... hiện công an chưa thông tin. Tuy nhiên, ông Tuyên đã bị Công an TP Sầm Sơn khởi tố bị can.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

Theo nld.com.vn