Vụ thảm án ở Bắc Giang: Cháu bé 8 tuổi chứng kiến bố sát hại ông, bà và cô, chạy sang hàng xóm cầu cứu

Ngoài ra, vị lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cũng thông tin: “Sau khi đi học về cháu bé 8 tuổi con trai của Hiếu chứng kiến bố sát hại ông, bà và cô của mình liền chạy sang nhà hàng xóm kể lại vụ việc”.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi nghe cháu bé kể lại, người hàng xóm liền báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng".

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết, trưa cùng ngày, Hiếu chém tử vong em gái tên Trần Thị Th. Sau đó, nghi phạm truy sát bố, mẹ là ông Trần Đình L. và bà Bùi Thị Th. Con trai 8 tuổi của Hiếu đi học về chứng kiến toàn bộ vụ việc.

Ngoài ra, vị lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết: “6 năm trước, Hiếu chém vợ và bị kết án tù. Sau đó, 2 vợ chồng bỏ nhau. Hiếu với vợ có 2 người con 1 trai, 1 gái. Người con trai đầu ở với ông bà nội còn cô con gái ở với mẹ ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hộ khẩu của Hiếu đăng ký ở xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, không phải ở Bắc Giang”.

Vị lãnh đạo này cũng chia sẻ thêm: “Khi ra tù thì Hiếu về ở với bố mẹ được khoảng 10 ngày nay và toàn ở trong buồng. Khi có người thân đến nhà chơi, Hiếu cũng không ra tiếp hay trò chuyện gì cả. Đến ngày hôm nay (22/10) thì xảy ra vụ án đau lòng này”.

Còn nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng này, vị lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết: “Chính quyền địa phương chưa rõ nguyên nhân vụ việc như thế nào. Vụ việc vẫn đang trong quán trình điều tra và truy bắt nghi phạm”.

Đến chiều 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi, nghi phạm gây ra vụ thảm án ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang).

Một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, cơ quan công an đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện ở Bắc Giang để truy bắt Hiếu. Không chỉ vậy, tỉnh cũng đề nghị công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm.

Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Lúc đó, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Theo cơ quan công an, 6 năm trước, Hiếu bị kết án tù về tội ''Cố ý gây thương tích''. Hôm 13/10, Hiếu mãn hạn tù trở về địa phương. Đến sáng 22/10 thì xảy ra vụ án đau lòng này.

Tân Trường