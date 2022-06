Thuyết phục, giải cứu thành công thai phụ định nhảy sông Đuống tự tử

Mâu thuẫn với bạn trai, cô gái đang mang bầu định nhảy sông Đuống tự tử được lực lượng CSGT Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) kịp thời phát hiện, khuyên nhủ, ứng cứu thành công.

Trưa 27/6, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Phạm Quang Huy, Thuỷ đoàn trưởng Thủy đoàn I Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa cứu thành công cô gái có ý định nhảy từ cầu Hồ xuống sông Đuống tự tử.

CSGT đường thủy khuyên nhủ cô gái bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Theo Thượng tá Huy, vụ việc xảy ra vào hồi 15h20 ngày 26/6. Khi nhận được tin báo có người định nhảy cầu Hồ (tuyến sông Đuống thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tự tử, Thủy đoàn I cử 1 Tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng 1 xuồng máy, 1 xe ô tô nhanh chóng có mặt tại địa điểm và phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Tân Chi (Tiên Du, Bắc Ninh) tổ chức phương án ứng cứu. Sau một hồi khuyên nhủ, cô gái đã hợp tác để lực lượng chức năng đưa vào nơi an toàn.

Cô gái tên là Vàng Thị D. (SN 1994, quê ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Chị Vàng Thị D. cho biết đang mang bầu với bạn trai ở huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên có ý định quyên sinh.

Tổ công tác Thuỷ đoàn 1 đã động viên để chị Vàng Thị D. gọi điện cho gia đình đến đón về.

Tiến Anh