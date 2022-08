Thả diều vướng vào dây điện trung thế, nam thanh niên phải mang 5 triệu đi nộp phạt

Do thả diều vướng vào đường dây điện trung thế 22KV, gây chập cháy và mất điện trên diện rộng, Nguyễn Đình Khang (Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị lực lượng chức năng xử phạt 5 triệu đồng.

Nguyễn Đình Khang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình Khang (SN 1988, trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 5 triệu đồng về hành vi "Thả diều gây sự cố điện".

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/7/2022, người dân phát hiện có 1 chiếc diều sáo bị vướng vào đường dây điện trung thế 22KV, tại trạm biến áp 10 ĐZ 476E18.1, thuộc thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu nên báo cơ quạn chức năng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, vào hồi 17h ngày 21/7/2022, Nguyễn Đình Khang đã mang 1 chiếc diều sáo ra thả tại khu vực đường liên thôn gần nhà. Đến 19h cùng ngày thì diều bị rơi trúng vào đường dây điện nói trên, gây mất điện trên diện rộng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi nhánh điện lực huyện Lộc Hà đã huy động lực lượng triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố, kịp thời cấp điện phục vụ nhân dân.

Nhận thấy hành vi thả diều đã gây ảnh hưởng tới an toàn lưới điện, Công an xã Thạch Châu đã tham mưu Lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đình Khang số tiền 5.000.000 đồng.

Trần Hoàn